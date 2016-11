Einladung: Gemeinsame Pressekonferenz Deutscher Zahnärztetag 2016

Berlin (ots) - Führt stärkere staatliche Reglementierung in der gesundheitlichen Versorgung zu mehr Bürokratie statt zu mehr Behandlungsqualität? Wie steht es um die Zukunft der Selbstverwaltung?

Sollten digitale, gesundheitsbezogene Daten nicht besonders schützenswert sein?

Inwiefern übernimmt die zahnmedizinische Wissenschaft eine gesellschaftliche Verantwortung?

Über diese und weitere Themen möchten Bundeszahnärztekammer (BZÄK), Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) und die Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) auf einer gemeinsamen Pressekonferenz anlässlich des standespolitischen Teils des Deutschen Zahnärztetages 2016 (16.-19. November) in Berlin sprechen:

Freitag, 18. November 2016, 12.30 Uhr, Hotel Palace Berlin, Raum Provence I-II Budapester Str. 45, 10787 Berlin

Auf der Pressekonferenz stehen Ihnen der Präsident der BZÄK, Dr. Peter Engel, der Vorsitzende des Vorstandes der KZBV, Dr. Wolfgang Eßer, sowie die Präsidentin der DGZMK, Prof. Dr. Bärbel Kahl-Nieke, Rede und Antwort.

