Düsseldorf (ots) - Die Sicherheitskontrollen an den Flughäfen gehören zu den wichtigsten Maßnahmen im Anti-Terror-Kampf. Gelingt es einem Terroristen, Sprengstoff in ein Flugzeug zu schmuggeln, können die Folgen verheerend sein. Daher sollte man erwarten können, dass die Kontrollen nur sehr schwer zu umgehen sind. Doch die Schilderungen der Sicherheitsmitarbeiter vom Düsseldorfer Flughafen zeigen, dass das offenbar nicht so ist. Wenn selbst normale Passagiere Illegales durchschleusen, nur um zeigen, wie leicht das geht, liegt etwas gewaltig im Argen. Dass es noch keinen Terroranschlag mit Flugzeugen in Deutschland gab, hat wohl auch viel mit Glück zu tun und nicht nur mit dem Können der Kontrolleure. Die Schuldigen sind allerdings nicht die privaten Securitykräfte. Sie baden nur das aus, was der Gesetzgeber ihnen eingebrockt hat. Wer in diesem Hochsicherheitsbereich tätig ist, muss über eine entsprechende qualifizierte Ausbildung verfügen. Crashkurse und punktuelle Nachschulungen reichen nicht aus.

