Rheinische Post: Dirk Wiese soll neuer Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium werden

Düsseldorf (ots) - Der SPD-Bundestagsabgeordnete Dirk Wiese soll neuer Parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium werden. Das erfuhr die in Düsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Donnerstagausgabe) aus Fraktionskreisen. Der 33-Jährige ist Abgeordneter des Hochsauerlandkreises in Nordrhein-Westfalen, geboren wurde er in Paderborn. Bisher ist Wiese Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie sowie im Rechtsausschuss. 2003 trat Wiese in die SPD ein, seit Ende 2010 arbeitete der Jurist als Referent von Franz Müntefering im Bundestag. Dirk Wiese ist verheiratet und hat einen Sohn.

Pressekontakt:

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell