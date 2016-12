Rheinische Post: Gabriel zu Rot-Rot-Grün: "Wir müssen Tabus ausräumen"

Düsseldorf (ots) - SPD-Chef Sigmar Gabriel will im Umgang mit der Linkspartei Tabus abbauen. "Es ist ganz einfach: Wenn wir sagen, dass es keinen Koalitionswahlkampf geben wird, dann müssen wir vor dem Wahlkampf Tabus ausräumen. Ich will mich nicht an die Grünen und die Linkspartei binden, aber es geht um Entkrampfung", sagte Gabriel der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Am Ende komme es nicht auf die SPD an, sondern auf das Verhalten der Linkspartei, betonte Gabriel. Als zentrale Knackpunkte nannte er die Europa- und die Sozialpolitik. Sahra Wagenknecht halte Reden im Bundestag zu Europa, die sich kaum von solchen der AfD unterschieden. Mit einer solchen Einstellung gegen Europa werde es keine Koalition mit der SPD geben. "Auch wird sich die SPD niemals daran beteiligen, den finanziellen Ruin des Landes durch übertriebene Sozialstaatsversprechen der Linken herbeizuführen", fügte Gabriel hinzu.

