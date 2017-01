München (ots) - Prinzessin Catherine (35) ist die beliebteste Prinzessin in Europa. Das zeigt eine exklusive Forsa-Umfrage des Magazins FRAU IM SPIEGEL, in deren Rahmen 1001 Frauen und 1000 Männer in Deutschland befragt wurden: Wer ist die Beliebteste der Prinzessinnen und jungen Königinnen? Die Ehefrau von Prinz William (34) nennen insgesamt 18 Prozent. Damit löst sie Kronprinzessin Victoria (39) von ihrem angestammten Spitzenplatz ab. Kate hat dies vor allem ihren vielen jungen Fans zu verdanken. Bei den 14- bis 29-Jährigen kommt keine andere royale Lady so gut an wie sie. Ihr Look - ein Mix aus High Street und High Fashion - wird von Frauen aus aller Welt kopiert. Kates Fokus liegt auf der Familie. Sie verbringt jede freie Minute mit Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (20 Monate). Das erklärt auch, warum sie 2016 nur halb so viele Termine absolvierte wie die Queen (90).

Platz zwei der Umfrage belegt Kronprinzessin Victoria (16 Prozent), die damit den Titel "Beliebteste Prinzessin" verliert. Sie gilt als Fels in der Brandung - zuverlässig, loyal, verantwortungsbewusst. Ihre Spitzenposition auf der Beliebtheits-Skala war geradezu in Stein gemeißelt. Doch nun muss die zweifache Mutter zum zweiten Mal (nach 2013) den Thron an Prinzessin Catherine (35) abgeben. Königin Máxima (45) konnte ihren Platz im Spitzen-Trio mit zehn Prozent zum wiederholten Male erfolgreich verteidigen. Dennoch büßte die Ehefrau von König Willem-Alexander (49) im Vergleich zum Vorjahr einen Platz ein und muss sich nun mit der Bronzemedaille zufrieden geben. Den vierten Platz im Ranking verteidigt Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (43) mit fünf Prozent.

Auf den weiteren Rängen folgen Königin Letizia (44) und Prinzessin Sofia (32) mit jeweils drei Prozent, Kronprinzessin Mary von Dänemark (44), Prinzessin Madeleine (34) und Fürstin Charlène (38) mit jeweils zwei Prozent sowie Mathilde Königin der Belgier (44) mit einem Prozent. (An 100 % fehlende Angaben = "weiß nicht" / "keine davon".)

Hinweis an Redaktionen: Die Ergebnisse der Umfrage sind bei Nennung von FRAU IM SPIEGEL frei verwendbar für Ihre Berichterstattung.

