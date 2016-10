ECHO KLASSIK: SKODA sorgt erneut für exklusive Vorfahrt bei der glanzvollen Gala

1 weiterer Medieninhalt

- Musikpreis wird am 9. Oktober bereits zum 23. Mal vergeben - SKODA chauffiert Künstler wie Anna Netrebko, Andrea Bocelli und Campino zum roten Teppich - Tschechische Traditionsmarke zum dritten Mal Förderer des ECHO KLASSIK

Der ECHO KLASSIK zählt zu den wichtigsten und bekanntesten Musikpreisen der Welt. In Berlin wird die begehrte Auszeichnung am 9. Oktober 2016 in 22 Kategorien bereits zum 23. Mal verliehen. SKODA unterstützt den ECHO KLASSIK als Förderer und Mobilitätspartner zum dritten Mal und sorgt mit einem exklusiven VIP-Shuttleservice bereits am roten Teppich für einen brillanten Auftritt der Stars.

Die glamouröse Verleihung dieses renommierten und international gewürdigten Musikpreises wird wieder ein Stelldichein weltbekannter Stars. Erwartet werden unter anderem Anna Netrebko, die zur ,Sängerin des Jahres' gekürt wird, und der italienische Tenor Andrea Bocelli, der den ECHO ,Ohne Grenzen' erhält. Der als Sänger der ,Toten Hosen' bekannte Campino wird für seine beeindruckende Erzählerrolle in ,Peter und der Wolf in Hollywood' in der Kategorie ,Klassik für Kinder' geehrt. Insgesamt wählte die Jury des ECHO KLASSIK 57 Preisträger in 22 Kategorien aus, die sich durch besondere Produktionen und Leistungen auszeichnen. Eine Übersicht auf www.echoklassik.de führt alle Preisträger auf.

Die glanzvolle Verleihungsgala im Berliner Konzerthaus wird am 9. Oktober ab 22 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Dabei werden Stars wie Anna Netrebko, Philipp Jaroussky, das Blechbläserensemble German Brass, Martin Fröst und viele andere gemeinsam mit dem Konzerthausorchester Berlin auftreten. Durch den Abend führt Moderator Thomas Gottschalk. Seine Schwester Raphaela Ackermann wird für das SKODA Onlinemagazin www.extratouch.de vom roten Teppich berichten. Ihre Reportage steht dort ab dem 11. Oktober bereit.

Bevor die Stars der Klassikszene bei der Preisverleihung über den roten Teppich gehen, genießen sie eine stilvolle Anreise mit dem exklusiven SKODA VIP-Shuttleservice. Mit dabei ist auch das Flaggschiff der SKODA Modellpalette, der SUPERB. Mit seinem markanten Design, der dynamischen Linienführung und den ausgewogenen Proportionen ist das Modell auf den Straßen ein echter Hingucker und sorgt für eine elegante Vorfahrt der Stars.

Mit dem ECHO KLASSIK ehrt die Deutsche Phono-Akademie, das Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI), jedes Jahr nationale und internationale Künstler. Die Preisträger werden von einer Jury anerkannter Branchenexperten ermittelt. Neben der Würdigung besonderer Leistungen ist ein wesentliches Ziel, junge Talente mit der renommierten Auszeichnung zu fördern und die Faszination und Vielfalt klassischer Musik einem breiten Publikum nahe zu bringen.

Der ECHO KLASSIK ist eine von vielen renommierten Veranstaltungen, bei denen SKODA in diesem Jahr als Mobilitätspartner unterwegs ist. Dazu zählen beispielsweise der Medienpreis der Kindernothilfe, das Filmfest Hamburg und der Deutsche Theaterpreis FAUST.

