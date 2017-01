Der Tagesspiegel: Asselborn verurteilt US-Einreisestopp für Muslime

Berlin (ots) - Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat den von US-Präsident Donald Trump verfügten Einreisestopp für Personen aus sieben muslimischen Ländern scharf kritisiert. "Die muslimische Welt wird damit vom amerikanischen Präsidenten in Gut und Böse eingeteilt", sagte Asselborn dem "Tagesspiegel am Sonntag". "Die Entscheidung ist auch schlecht für Europa, weil sie in der muslimischen Welt den Argwohn und den Hass gegenüber dem Westen noch verstärken wird", sagte Asselborn weiter.

Der vollständige Artikel unter: http://www.tagesspiegel.de/politik/kampf-gegen-den-terror-trump-verfuegt-einreisestopp-fuer-muslime-aus-sieben-laendern/19316156.html

Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an: Der Tagesspiegel, Newsroom, Telefon: 030-29021-14909.

Pressekontakt:

Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell