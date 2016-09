Weleda für deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert

Schwäbisch Gmünd (ots) - Die Weleda AG ist in der Kategorie "Deutschlands nachhaltigste Marken" für den deutschen Nachhaltigkeitspreis 2016 nominiert worden. Europas bedeutendste Auszeichnung dieser Art wird von der Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung vergeben.

Insgesamt wurden 21 Unternehmen im Wettbewerb um den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2016 nominiert. Weleda findet sich zusammen mit vier anderen Unternehmen auf der Shortlist der Kategorie "Deutschlands nachhaltigste Marken". Die Auszeichnung würdigt seit 2008 Organisationen, die in vorbildlicher Weise ihren wirtschaftlichen Erfolg mit sozialer Verantwortung und Schonung der Umwelt verbinden und nachhaltiges Handeln zu weiterem Wachstum nutzen. Die Preisverleihung findet am 25. November im Rahmen des 9. Deutschen Nachhaltigkeitstages in Düsseldorf statt.

Pionierin der Nachhaltigkeit

Weleda wurde 1921 von Rudolf Steiner gegründet. Der Leitspruch des Unternehmens lautet "Im Einklang mit Mensch und Natur". Erst im April dieses Jahres hatte wurde Weleda mit dem bedeutenden Swiss Ethics Award ausgezeichnet. Mit dem Award werden herausragende ethische Leistungen von Organisationen und Unternehmen ausgezeichnet, die in besonderer Weise Verantwortung übernehmen und sich für eine nachhaltige Unternehmensführung engagieren. Weleda erhielt die Auszeichnung für die konsequente Umsetzung sozialer und ökologischer Kriterien bei der Beschaffung sämtlicher Rohstoffe.

Im Januar 2016 kam eine Umfrage des Fachmagazins Absatzwirtschaft in Kooperation mit defacto digital research zu dem Ergebnis, dass Weleda Deutschlands nachhaltigste Marke ist und bei den Verbrauchern diesbezüglich das beste Image genießt.

Auch bei einer 2016 durchgeführten Umfrage der niederländischen Plattform Rank a Brand, die Kosmetikmarken hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit unter die Lupe genommen hat, landete Weleda mit der höchsten Punktzahl ganz vorne.

Die Weleda AG ist eine Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht mit Hauptsitz in Arlesheim bei Basel (Schweiz) und einer Niederlassung in Schwäbisch Gmünd (Deutschland). Daneben besteht die internationale Weleda Gruppe aus weltweit 19 Gesellschaften und beschäftigt rund 2000 Mitarbeitende. Insgesamt ist Weleda in rund 50 Ländern vertreten. Weleda ist die weltweit führende Herstellerin von zertifizierter Bio- und Naturkosmetik und Arzneimitteln für die anthroposophische Therapierichtung.

Pressekontakt:

Original-Content von: Weleda AG, übermittelt durch news aktuell