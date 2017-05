Die neue Daytime auf ProSieben: Mehr "Simpsons" und weniger "The Big Bang Theory" am Nachmittag

Unterföhring (ots) - 19. Mai 2017. Die gelbe Familie zieht in die Daytime auf ProSieben: Ab Montag, 12. Juni 2017, werden "Die Simpsons" mit einer Doppelfolge von montags bis freitags um 14:15 Uhr in der Daytime laufen. Von "The Big Bang Theory" hat ProSieben am Nachmittag dann zwei anstatt drei Episoden im Programm. Die Access Prime bleibt von der Neuerung unberührt.

Die neue ProSieben Daytime ab 12. Juni 2017:

14:15 Uhr: Doppelfolge "Die Simpsons" 15:10 Uhr: Doppelfolge "The Middle" 16:05 Uhr: Doppelfolge "The Big Bang Theory"

