Rheinische Post: NRW-Umweltminister sieht keine Genehmigungsgrundlage für Flughafen-Ausbau in Düsseldorf

Düsseldorf (ots) - NRW-Umweltminister Johannes Remmel (Grüne) hält den Antrag des Düsseldorfer Flughafens auf eine Kapazitätserweiterung für nicht genehmigungsfähig. In einem persönlichen Brief an NRW-Verkehrsminister Michael Groschek (SPD), der der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Mittwochausgabe) vorliegt, schreibt Remmel: "Die Betreiberin des Flughafens Düsseldorf begründet ihren Antrag auf Kapazitätserweiterung offensichtlich mit fehlerhaften Dokumenten. So enthält vor allem die eingereichte Umweltverträglichkeitsstudie etliche Fehler. Abschließend weise ich deshalb darauf hin, dass eine Genehmigung im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens nicht auf der Grundlage einer unzureichenden Umweltverträglichkeitsprüfung erteilt werden kann."

