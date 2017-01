"Bärenstarkes Kino" in 3sat zur 67. Berlinale

Mainz (ots) -

Mittwoch, 8., bis Samstag, 18. Februar 2017 Mit Erstausstrahlung

Anlässlich der 67. Internationalen Filmfestspiele Berlin zeigt 3sat die 16-teilige Filmreihe "Bärenstarkes Kino" mit Filmen aus den vergangenen Wettbewerben.

Auftakt der Reihe ist das Antikriegsdrama "The Messenger - Die letzte Nachricht" am Mittwoch, 8. Februar, um 20.15 Uhr, das 2009 mit dem Friedensfilmpreis und den Silbernen Bären für das beste Drehbuch auf der Berlinale ausgezeichnet wurde. US-Soldat Will wird nach seiner Verwundung im Irakkrieg in die USA versetzt, wo er künftig die Angehörigen über den Tod gefallener Kameraden informieren soll. Um 22.25 Uhr folgt "Yella", Christian Petzolds Porträt einer Träumenden, für die Nina Hoss den Silbernen Bären für die beste Darstellerin bekam.

Am Donnerstag, 9. Februar, 23.00 Uhr, präsentiert 3sat das preisgekrönte britische Drama "'71 - Hinter feindlichen Linien" in Erstausstrahlung. Yann Demanges Spielfilmdebüt spielt in Belfast im Jahr 1971. Die Einheit des jungen britischen Soldaten Gary Hook wird nach Nordirland zur Unterstützung der Polizei abkommandiert. Schon der erste Einsatz endet in einer Straßenschlacht. Verletzt und von seiner Truppe getrennt versucht Hook, durch die nächtliche Stadt den Rückweg zu seiner Kaserne zu finden. Dabei sind ihm bewaffnete IRA-Aktivisten auf den Fersen. Demange hat den historischen Konflikt zwischen den irisch-nationalistischen Katholiken und den britisch-stämmigen, unionistischen Protestanten als packenden atmosphärischen Bürgerkriegsthriller inszeniert. Dabei nimmt er konsequent die Perspektive seines Protagonisten ein und vermittelt mit teilweise dokumentarischen Stilmitteln die Desorientierung und die allgegenwärtige Bedrohung zu jener Zeit.

Weitere Filme in der Reihe "Bärenstarkes Kino" sind unter anderem "Intimacy" (Freitag, 10. Februar, 22.35 Uhr), "Howl - Das Geheul" (Samstag, 11. Februar, 22.20 Uhr), "Metéora" (Dienstag, 14. Februar, 23.50 Uhr), "Julia" (Freitag, 17. Februar, 22.35 Uhr) und "Oh Boy" (Samstag, 18. Februar, 20.15 Uhr).

Hinweis für Journalisten: Den Film "'71 - Hinter feindlichen Linien" und weitere Informationen zur Reihe finden Sie unter: https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/baerenstarkes-kino/

Das ganze Berlinale-Programm in 3sat erhalten Sie unter: https://pressetreff.3sat.de/startseite/programm/programmhinweise/artikel/die-63-berlinale-in-3sat-1/ sowie unter www.3sat.de/berlinale.

Fotos zur Filmreihe "Bärenstarkes Kino" erhalten sie hier: https://presseportal.zdf.de/presse/baerenstark

Fotos zu weiteren Sendungen erhalten Sie hier: https://presseportal.zdf.de/presse/berlinale_eroeffnung

Pressekontakt:

Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell