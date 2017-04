Mut. Schweiß. Nervenkitzel! In der neuen ProSieben-Show "Global Gladiators" ab Donnerstag, 1. Juni 2017, kommen acht Promis an ihre Grenzen

Unterföhring (ots) - Ein Zehn-Meter-Sprung aus dem Helikopter. Im "Spinnennetz" in fünfzig Metern Höhe über dem Fish River Canyon. Auf Crash-Kurs beim Quad-Polo: Bei "Global Gladiators" erleben acht Prominente den Roadtrip ihres Lebens quer durch Namibia - ab 1. Juni 2017 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.

"So einen Adrenalin-Kick hatte ich noch nie", sagt Model und Schauspielerin Larissa Marolt. "Diese Bilder gab es bislang im deutschen Fernsehen noch nicht zu sehen. Wir waren nicht an einem Ort, sondern jeden zweiten Tag woanders - und für uns gab es jeden Tag die 'Magic Moments' und den Wow-Effekt", schwärmt Sänger Pietro Lombardi. Für Comedian Oliver Pocher lag die große Herausforderung im Zusammenleben auf engem Raum, denn die Promis leben vier Wochen in einem Frachtcontainer: "Die Mischung aus Pietro Lombardi, Lilly Becker und Larissa Marolt war die schwierigste Challenge für mich." Neben Larissa Marolt, Oliver Pocher und Pietro Lombardi wollen auch Fashion-Ikone Lilly Becker, Schauspieler Raúl Richter, die ehemaligen Fußballprofis Ulf Kirsten und Nadine Angerer sowie Model Mario Galla "Global Gladiator" werden.

"Global Gladiators" Unterwegs quer durch das südliche Afrika erleben die "Gladiatoren" zahlreiche Challenges an atemberaubenden Orten - im Wasser, zu Lande und in der Luft. Am Ende jeder Folge entscheiden die Promis, welches Mitglied aus dem unterlegenen Team nach Hause geschickt wird. Für Grenzerfahrungen sorgt das Fortbewegungsmittel: Die Stars reisen und leben in einem ausgebauten Frachtcontainer, der wenig Komfort verspricht und die Prominenten rund um die Uhr mit zahlreichen Kameras überwacht. Welcher Promi beweist Ausdauer, Nervenstärke und Teamspirit und wird in einem spektakulären Finish am Ende "Global Gladiator" 2017? Produziert wird das Format von FischWillWurm Media GmbH.

"Global Gladiators", ab 1. Juni 2017 donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben

Bei Fragen:

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Michael Benn Tel. +49 [89] 9507-1188 Michael.Benn@ProSiebenSat1.com

Bildredaktion

Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell