"Ich werde kämpfen wie ein Tier!" Olympiasieger Fabian Hambüchen fordert Star-Comedian Bülent Ceylan bei "Schlag den Star" heraus

Unterföhring (ots) - These men are on fire! Kurz vor dem TV-Duell zwischen Olympiasieger Fabian Hambüchen und Star-Comedian Bülent Ceylan bei "Schlag den Star" sprühen bereits die Funken! "Ich werde bei jedem Spiel alles geben, nie aufgeben und kämpfen wie ein Tier. Wenn er glaubt, da kommt nichts mehr, geht's erst richtig los", verkündet Hochleistungsturner Fabian Hambüchen. Bülent Ceylan hält dagegen: "Ich werde schwitzen und bis zum Verrecken alles geben! Als Monnemer gebe ich niemals auf! Ich habe keine Angst vor einem Olympiasieger, im Gegenteil, es motiviert mich! Jetzt erst recht! Uffbasse!"

Bei "Schlag den Star" kämpfen Hambüchen und Ceylan in bis zu 15 Spielrunden um 100.000 Euro. Elton moderiert. Am Kommentatoren-Mikro sitzt Frank "Buschi" Buschmann. Als Music-Acts sind dabei: Sarah Connor & Henning Wehland ("Bonnie und Clyde") und Clueso ("Neuanfang").

"Schlag den Star" - am Samstag, 15. Oktober 2016, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

Hashtag zur Show: #SdS

