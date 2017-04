Jetzt bei Pixum verfügbar: Handyhüllen für die neuen Smartphones Samsung Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus

Köln (ots) - Ein neues Smartphone ist eine kostspielige Anschaffung, doch dank seines praktischen Nutzens weit mehr als ein reines Statussymbol. Zum Verkaufsstart der Samsung-Flaggschiffe Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus in dieser Woche werden sich daher viele eines der neuen Top-Modelle sichern. Damit das neue Lieblingsgerät optimal vor Kratzern und Stößen geschützt ist, bietet Pixum bereits jetzt für beide Smartphones passende Handyhüllen, die sich mit persönlichen Fotos individuell gestalten lassen.

In Kürze sind das neue Samsung Galaxy S8 und das Galaxy S8 Plus in den Läden erhältlich. Wer zugreift, sollte sein Handy ab dem ersten Tag vor Schaden bewahren. Der Online-Fotoservice Pixum bietet bereits jetzt passende Handyhüllen für beide Modelle in insgesamt sieben verschiedenen Varianten an. Erhältlich sind Premium-Case, Sideflip-Case, Hard-Case, Silicone-Case, Downflip-Case, Handytasche sowie das besonders robuste Tough-Case. Pixum Handyhüllen gibt es bereits ab 19,99 Euro für alle gängigen Smartphones, darunter auch das kürzlich erschienene Huawei P10.

Wer es besonders stilvoll mag, der entscheidet sich für eine der beiden neuesten Varianten unter den Pixum Handyhüllen: Ab sofort bietet Pixum sein Tough-Case in matter Optik und das Silicone-Case mit transparenten Rändern an. Ein geschmackvolles Must-Have für alle Smartphone-Liebhaber.

Pressekontakt:

Original-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuell