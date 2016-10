Erfolg entsteht aus dem Mut, immer neue Wege zu gehen - medi feiert 65-jähriges Jubiläum in Bayreuth

1 weiterer Medieninhalt

Bayreuth (ots) - 1951 setzte Wolfgang Weihermüller eines nachts mutig alles auf eine Karte: Er überquerte die "Grüne Grenze" bei Rudolphstein, in seinem Rucksack transportierte er Bauteile einer wertvollen Strickmaschine. In Bayreuth angekommen, legte er mit dieser Strickmaschine - deren weitere Einzelteile Stück für Stück per Post nachkamen - den Grundstein für das heute international erfolgreiche Unternehmen medi. Weltweit 2.400 Mitarbeiter arbeiten inzwischen täglich dafür, dass Menschen auf der ganzen Welt sagen können "ich fühl mich besser". Zum 65-jährigen Jubiläum feiert medi vor allem den Gründer - und stellt die Weichen für die Zukunft.

Wolfgang Weihermüllers Mut, die damalige DDR zu verlassen und dabei Produktionsmaschinen mitzunehmen, hätte ihn seine Freiheit kosten können. Doch sein Unternehmergeist und sein Drang nach Aufbruch waren größer. Und so brachte er die im elterlichen Betrieb im sächsischen Pausa erworbenen Kenntnisse in der Strumpf- und Miederwarenproduktion in den Westen. Zusammen mit seinem Cousin Günter Voigtmann gründete er die Firma WeCo. Das Startkapital war bescheiden: drei Strickmaschinen und das Fachwissen um die Gummistrickerei. Getrieben vom Gründergeist starteten sie die Produktion medizinischer "Gummistrümpfe" in einem ehemaligen Bayreuther Tanzsaal.

Erfindergeist als Erfolgskriterium

Bestehendes in Frage zu stellen, war und ist das Credo. So revolutionierte die Firma WeCo mit dem ersten nahtlosen, hochelastischen mediven Strumpf die Kompressionstherapie und brachte bereits 1975 den ersten Kompressionsstrumpf in transparenter Optik auf den Markt. Die Verbindung von Ästhetik und Gesundheit wurde zur Grundlage für die weltweit erfolgreichen Produkte der Gesundheitspioniere aus Franken. Als die Söhne von Wolfgang Weihermüller, Dr. Michael Weihermüller und Stefan Weihermüller, ins Unternehmen eintraten, nahmen sie den internationalen Markt in den Fokus. Mit der Eröffnung der Niederlassung in den USA 1982 startete unter ihrer Federführung der internationale Durchbruch. Heute zieht bereits die Nachfolgegeneration erfolgreich mit an den Strippen: Miriam Weihermüller leitet mit Esprit und neuen Ideen die Bereiche Sports und Fashion, Philipp Schatz hält den medizinischen Geschäftsbereich Phlebologie auf der Erfolgsspur.

Vom traditionellen Handwerk zu intelligenten Hightech-Produkten

Ob Rückenschmerzen, Bänderriss beim Sport, "dicke Beine", Knick-Senk-Spreizfuß oder schwer heilende Wunden bei Diabetes - die Produkte und Therapiekonzepte von medi können bei vielen Krankheiten und Beschwerden helfen. Diese Produktvielfalt ist nahezu in jedem medizinischen Fachhandel in Deutschland und in über 90 Ländern der Welt zu finden. Die Leidenschaft, Produkte immer weiter zu verbessern und ganzheitlich zu denken, eröffnete weitere Geschäftsfelder: Vor nahezu zehn Jahren wurde man sich bei medi der leistungssteigernden Wirkung von Kompression bewusst - und erweckte als absoluter Vorreiter auf diesem Gebiet die Sportmarke CEP zum Leben. Heute ist die Sportswear von medi bei jedem Marathon oder Stadtlauf vertreten. Auch die Modewelt heißt die positiven Effekte von Kompression auf gesunde Menschen willkommen. Mit den hochwertigen Strumpf- und Shapewear-Kollektionen der Marke ITEM m6 hat sich medi den Themen Beauty und Wellness verschrieben. Durch namhafte Designerkooperationen haben die Produkte, die Silhouetten straffen, Pos liften und für fitte, schlanke Beine sorgen, den Weg auf die Laufstege der Modemetropolen gefunden.

medi - ein einzigartiges Spitzen-Team

Ein wichtiger Garant für den Unternehmenserfolg sind hochmotivierte und qualifizierte Mitarbeiter. Dank ihrer täglichen Arbeit liefert medi Hilfsmittel in Premium-Qualität, innovativem Design und mit einem umfassenden Service für Kunden und Partner. medi Geschäftsführer Dr. Michael Weihermüller: "Unser Dank geht an alle Kunden, Geschäftspartner und unsere Mitarbeiter für die oft schon über Jahrzehnte andauernde Zusammenarbeit und ihr Vertrauen. Das ist die Grundlage, auf der sich das Unternehmen so erfolgreich entwickelt hat." Der Mut, immer wieder neue Wege zu gehen, hat sich gelohnt! Nach 65 aufregenden, erfolgreichen und auch herausfordernden Jahren, beschäftigt medi inzwischen weltweit 2.400 Mitarbeiter, davon 1.400 am Stammsitz in Bayreuth. Zwischen regionaler Verbundenheit und globalem Denken verbindet die Menschen in aller Welt der gemeinsame Spirit, stets den Status Quo wieder zu hinterfragen, um neue Erfolge zu erzielen. Dazu gehört auch die soziale und regionale Verantwortung von medi, die sich in Hilfsprojekten wie "medi for help" oder im Sportsponsoring - unter anderem für den Basketball Bundesligisten medi bayreuth - zeigt. medi Geschäftsführer Stefan Weihermüller bekennt sich zur Region: "Wir bauen unseren Produktions- und Logistikbereich in Bayreuth aus. Wir sehen die Zukunft des Unternehmens ganz klar an diesem Standort und setzen auch weiterhin auf das starke Qualitätsmerkmal "Made in Germany".

Das 65-jährige Jubiläum wurde mit einem großen Fest auf dem Firmengelände gefeiert, als Dankeschön an alle "medianer", die zusammen mit der Unternehmerfamilie die Zukunft erfolgreich gestalten.

Weitere Informationen zu medi und den Geschäftsbereichen Sports und Fashion: www.medi.de, www.medi-corporate.com, www.medi-for-help.com, www.cepsports.com, www.item-m6.com

