Nico Rosberg: "Klar ist das eine Riesenehre für mich, für die Sport-Oscars nominiert zu sein!"

Monaco (ots) - Das Who-is-Who der Sportwelt trifft sich in Monaco wo heute Abend die 17. Laureus World Sports Awards verliehen werden MANUSKRIPT MIT O-TÖNEN

Anmoderation:

Usain Bolt, Christiano Ronaldo, Michael Phelps - das sind nur einige der weltbesten Athleten, die heute Abend (14.02.) die Chance auf einen Laureus World Sports Award haben. In Monte Carlo werden in wenigen Stunden die Sport-Oscars zum bereits 17. Mal verliehen, dafür holt natürlich jeder der Nominierten seinen feinsten Zwirn aus dem Kleiderschrank. Auch Schauspieler lockt die Preisverleihung Jahr für Jahr an: Hollywood-Star Bill Murray ist ein häufig gesehener Gast, die Awards heute Abend werden von Hugh Grant moderiert. Doch die Verleihung ist Mittel zum Zweck, sagt Dr. Jens Thiemer, Marketingleiter von Mercedes-Benz Pkw und Kurator der Laureus-Stiftung. Denn sie sorgen dafür, dass Geld für die Laureus Sport for Good Stiftung für benachteiligte Kinder und Jugendliche gespendet wird:

O-Ton Dr. Jens Thiemer

Die Awards sind einmal im Jahr der Höhepunkt. Es geht um die großen Emotionen und es geht natürlich auch in diesem Kontext um die Verbindung der Stiftungsarbeit mit diesem prestigeträchtigen Preis. (0:09)

Die Laureus Sport for Good Foundation unterstützt weltweit soziale Sportprojekte. Bis heute wurde über 1,5 Millionen junge Menschen dabei geholfen, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen, sich Ziele zu setzen und diese auch zu erreichen. Regelmäßig besuchen Topsportler die Projekte und zeigen den Kleinen, was durch den Sport alles möglich ist. So wie beispielsweise Nico Rosberg. Der ist nach seinem Weltmeistertitel in der Formel 1 dieses Jahr in der Kategorie "Durchbruch des Jahres" nominiert. Schon die Nominierung ist für ihn eine Art Ritterschlag:

O-Ton Nico Rosberg

Klar ist das eine Riesenehre für mich, denn das sind die Sport-Oscars. Der größte Award in der Welt des Sports und deswegen bin ich sehr geehrt nominiert zu sein. Die Gegner sind stark, aber ich hoffe, dass ich den Award bekomme. Mal sehen, aber ich gehe mit großer Freude daran. (0:13)

Einer, der schon ganz genau weiß, wie es sich anfühlt so eine Laureus-Trophäe in den Händen zu halten, ist der Triathlet und zweifache Ironman-Weltmeister Jan Frodeno. Er gewann vergangenes Jahr den Preis als "Actionsportler des Jahres". Dass er dieses Jahr als Gast in Monte Carlo dabei sein darf, freut ihn riesig...

O-Ton Jan Frodeno

Es ist schön die Laureus-Familie wiederzusehen und diesen ganzen Hype, den man natürlich auch in den ganzen sozialen Medien mitbekommt, zu erleben. Das ist schon eine andere Vorfreude, wenn man mal dabei war und das nicht nur miterlebt hat, sondern auch so eine schöne Trophäe zu Hause stehen hat. (0:14)

In insgesamt acht Kategorien werden heute Abend die Laureus World Sports Awards verliehen. Unter anderem werden die Sportfrau und der Sportmann des Jahres gekürt, aber auch der beste sportliche Moment im Jahr 2016 wird ausgezeichnet. Big Wave Surfer Sebastian Steudtner drückt vor allem den beiden deutschen Nominierten - neben Nico Rosberg ist aus Tennisstar Angelique Kerber nominiert - ganz fest die Daumen. Als aktiver Laureus-Botschafter steht für ihn allerdings nicht die Veranstaltung im Vordergrund, sondern die Laureus-Idee:

O-Ton Sebastian Steudtner

Ich finde Laureus vermittelt grundlegende Werte, die nicht nur im Sport, wichtig sind, um Erfolg zu haben, sondern im Leben. Mit über 150 Projekten und so viel Geldern, die eingesammelt werden und direkt in den Sport und in die Förderung der Kids über Sport gehen, ist für mich einfach die Nummer Eins-Adresse, um etwas Gutes zu tun für Kinder. Wo es authentisch ist und man sieht und weiß, dass es dort auch ankommt. (0:23)

Abmoderation:

In Monaco werden heute Abend die Laureus World Sports Awards verliehen. Für die Nominierten bedeutet diese Preisverleihung die Chance auf einen der begehrten Sport-Oscars, für die Laureus Sport for Good Foundation ist die Veranstaltung eine ideale Möglichkeit, um auf ihr sportliches Engagement für benachteiligte Kinder und Jugendliche aufmerksam zu machen.

