Krise im Südsudan verschärft sich dramatisch - Help stockt Hilfe um 2 Millionen auf / Live-Interviewpartner

Bonn/Juba (ots) - Die Situation im Südsudan verschärft sich zunehmend: Neben der von der UN ausgerufenen Hungersnot wird auch die Sicherheitslage im Land immer angespannter - das hat neue Flüchtlingswellen zur Folge. Die Hilfsorganisation "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" stockt daher die Hilfsprojekte für die Menschen im Südsudan auf. Mit weiteren zwei Millionen Euro unterstützt Help die Südsudanesen in Central Equatoria, nahe der Grenze zu Uganda. "Wir versorgen die Familien mit Nahrungsmitteln, damit sie überleben, und bauen sanitäre Anlagen und Brunnen, um die Hygiene und Wasserversorgung zu verbessern. Viele Menschen fliehen derzeit vor allem in die Grenzregion zu Uganda und sind dringend auf Überlebenshilfe angewiesen", sagt Fabian Nolde, der bei Help für den Südsudan zuständig ist.

Mit dem neuen Projekt versorgt die Organisation im Südsudan rund 172.000 Menschen in den Regionen Lakes State, Western Bahr El Ghazal, Central Equatoria und Warrap State

- mit therapeutischen Nahrungsmitteln und Medikamenten gegen Unterernährung, - mit Vitaminen und Spurenelementen für Kinder und Schwangere - sowie durch sauberes Wasser und Sanitäranlagen.

Zusätzlich stärkt Help die Selbsthilfe durch die Verteilung von Saatgut und Pflügen für bessere Ernten in der Zukunft.

