Ericsson übernimmt deutsche Beratungsfirma Allolio&Konrad

Düsseldorf (ots) - Die Beratungsfirma Allolio&Konrad mit Sitz in Bonn hat sich auf die Transformation von Betriebsabläufen und IT-Systemen von Telekommunikationsanbietern spezialisiert.

- Die Transaktion wurde am 30.November abgeschlossen. Ericsson erwarb 100% des Geschäftsbetriebs von Allolio&Konrad und übernahm alle Berater in ein Anstellungsverhältnis. - Mit der Übernahme von Allolio&Konrad wird Ericsson seine Kompetenzen auf dem Gebiet der digitalen Transformation erweitern, Synergieeffekte und Effizienzsteigerungen erzielen und seinen Führungsanspruch auf dem IKT-Markt untermauern.

Ericsson (NASDAQ: ERIC) schloss gestern die Übernahme der Beratungsfirma Allolio&Konrad mit Sitz in Bonn ab, die sich auf die Transformation von Geschäftsprozessen von Telekommunikationsunternehmen spezialisiert hat.

Allolio&Konrad bedient seit Gründung des Unternehmens im Jahr 2001 vor allem den europäischen Telekommunikationsmarkt, besitzt daneben aber auch einen wachsenden Kundenstamm im Versorgungs- und Finanzsektor. Neben Expertise in den Bereichen Business Transformation und im IT-Change-Management bietet Allolio&Konrad Dienstleistungen rund um die Bereiche Assurance, Strategic Advisory and Program Delivery an.

Mit der Übernahme von Allolio&Konrad erweitert Ericsson seine Kompetenzen im Bereich der digitalen Transformation in West- und Mitteleuropa und insbesondere in den Bereichen Prozesstransformation und Change-Management. Von Allolio&Konrads Geschäftsbeziehungen zu Telekommunikationskunden erhofft sich Ericsson Synergieeffekte und Effizienzsteigerungen. Darüber hinaus will Ericsson mit den Erfahrungen der Beratung in telekommunikationsfremden Bereichen seinen globalen Führungsanspruch in der Informations- und Kommunikationstechnologie behaupten.

Allolio&Konrad wird als eigenständige Sparte weitergeführt und in dieser Funktion seine Bestandskunden weiter bedienen, daneben aber auch seine Kenntnisse und Expertise an die 18.000 Berater und Systemintegratoren von Ericsson weltweit weitergeben. Die neue Sparte wird das Rückgrat von Ericssons Beratungsgeschäft in West- und Mitteleuropa bilden.

Valter D'Avino, Head of Region Western & Central Europe bei Ericsson: "Ericsson hat durch Rekrutierungen und gezielte Unternehmenskäufe ein internationales Team hochqualifizierter Berater und Systemintegratoren aufgebaut. Wir sind überzeugt, dass wir mit den Kenntnissen und der Expertise von Allolio&Konrad unsere Beratungskompetenz weiter steigern, um auf dem Markt für digitale Transformation in Deutschland und in Europa eine Führungsposition einnehmen zu können."

Hanno Allolio, Gründer und Partner von Allolio&Konrad: "Aufgrund der bereits jetzt erkennbaren bedeutenden und spezifischen Synergien, sind wir davon überzeugt, dass unsere Übernahme durch Ericsson für beide Seiten signifikante Möglichkeiten eröffnet."

Peter McMenemy, Partner von Allolio&Konrad: "Wir sehen der Zusammenlegung unseres hervorragenden Teams mit den global ausgerichteten Ressourcen und Kompetenzen von Ericsson erwartungsvoll entgegen und sind sicher, dass unsere Kunden und Mitarbeiter von den damit verbundenen Chancen profitieren werden."

Das umfangreiche Dienstleistungsportfolio für OSS/BSS-Software, für Beratungs- und Systemintegrationsdienstleistungen sowie Managed Services macht Ericsson zum bevorzugten Partner für Anbieter auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen:

Über Allolio&Konrad: www.allolio-konrad.com/home/

Pressemappen, Hintergrundinformationen und hochauflösende Fotos finden Sie unter www.ericsson.com/press

