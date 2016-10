Premieren in Frankfurt & München: Alle waren VERRÜCKT NACH FIXI

1 weiterer Medieninhalt

SULZBACH, GERMANY - OCTOBER 08: The cast and team of Verrueckt nach Fixi attend 'Verrueckt nach Fixi' premiere on October 8, 2016 in Sulzbach, Germany. (Photo by Andreas Rentz/Getty Images for Constantin) *** Local Caption *** Lucas Reiber; Ruby O. Fee; Jascha Rust; Lisa Tomaschewsky; Mike Marzuk.

München (ots) - Am Wochenende waren alle VERRÜCKT NACH FIXI: Die Komödie begeisterte im Kinopolis in Sulzbach (bei Frankfurt) am Samstag ein großes Premierenpublikum. Zahlreiche Fans drängten sich bereits am Roten Teppich, auf der Jagd nach Autogrammen von ihren Stars Lisa Tomaschewsky, Jascha Rust, Roland Schreglmann, Helena Siegmund-Schulze, Sarah Mahita, Lucas Reiber und Ruby O. Fee. Der Regisseur sowie die Produzenten Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton begrüßten Freunde aus der Branche und feierten VERRÜCKT NACH FIXI gemeinsam mit der Filmfamilie jeweils unter großem Applaus in beiden Städten.

Zum Inhalt: Ein fieser Scherz beim Abi-Ball, eine aufblasbare Puppe, die zum Leben erwacht und zwei unzertrennliche Freunde: In Mike Marzuks VERRÜCKT NACH FIXI begeistern Deutschlands junge Schauspielstars in einer traumhaften Komödie über falsche Ideale und echte Freundschaft.

VERRÜCKT NACH FIXI, eine Produktion der SamFilm von Ewa Karlström und Andreas Ulmke-Smeaton (DIE WILDEN KERLE, OSTWIND, FÜNF FREUNDE, GROUPIES BLEIBEN NICHT ZUM FRÜHSTÜCK) in Co-Produktion mit Constantin Film (FACK JU GÖHTE, ER IST WIEDER DA), wurde gefördert durch HessenInvestFilm, den FilmFernsehFonds Bayern und die Filmförderungsanstalt (FFA).

Kinostart: 13. Oktober 2016 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Jascha Rust, Lisa Tomaschewsky, Roland Schreglmann, Lucas Reiber, Ruby O. Fee, Nina Kronjäger u.v.a. Produzenten: Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton Koproduzent: Martin Moszkowicz Drehbuch: Mike Marzuk und Thomas Sieben Regie: Mike Marzuk

