Hagen (ots) - Ob die Gestaltung eines Buchs bei der Zielgruppe ankommen wird, darüber gibt die Marktforschung in Fokusgruppen wesentliche Auskünfte. Doch die Befragung zu Interessen und Vorlieben der Verbraucher ist kostspielig und was bei großen Verlagshäusern längst zum Standard gehört, dafür fehlen kleineren Verlagen oftmals die nötigen Mittel. Doch gerade für die Gestaltung des Buchcovers - dem ausschlaggebenden Verkaufsargument - ist gezielte Marktforschung wichtig.

Thalia hat eine App entwickelt, mit der das in der Online-Welt weit verbreitete A/B-Testen mit einem Klick für Cover-Tests umgesetzt werden kann. Insbesondere kleine und mittelständische Verlage werden so zukünftig bei der Buchgestaltung unterstützt und können frühzeitig im Erstellungsprozess Markt-Feedback abfragen. Mit der App "Thalinda" können sie auf die Expertise der Thalia Buchhändler zugreifen. Diese wissen durch ihre tägliche Arbeit in der Buchhandlung und die Gespräche mit Kunden ganz genau, was bei den Verbrauchern gut ankommt und somit verkaufsfördernd wirkt. In der App können sie das Feedback vertraulich weitergeben und Verlage können diese wichtigen Insights dort abrufen.

"Thalinda" ermöglicht es den Verlagen somit, die Gestaltung eines Buchcovers sowie den gesamten Produktionsprozess des Buches, entlang des Know-hows von Buchhändlern zu gestalten. Dabei ist die App denkbar einfach in der Anwendung: Mit den gelernten Wischbewegungen auf mobilen Devices kann der Nutzer entscheiden, ob ihm ein potenzielles Buchcover gefällt oder nicht - Cover "tindern" für den Buchhändler.

Die App wurde durch die Pondus Software GmbH entwickelt. Nachdem "Thalinda" bereits eine erfolgreiche Testphase durchlaufen hat, ist die App ab sofort in der Betaphase verfügbar und kann von Verlagen genutzt werden.

Mit dem Engagement für "Thalinda" zeigt Thalia erneut, dass das Unternehmen fest an die Zukunft des Buchhandels glaubt. Die App ist ein weiterer Meilenstein für das Thema Publizieren 3.0. Thalia ist hochgradig daran interessiert, vom Autor über den Verlag bis hin zum Kunden, den gesamten Wertschöpfungsprozess zu begleiten.

