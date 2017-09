Straubinger Tagblatt: Petrys Austritt - Politikfähigkeit sieht anders aus

Straubing (ots) - So wirft Frauke Petrys Paukenschlag ein grelles Licht auf die Partei, die sich als "Alternative" empfiehlt und mit einem Saubermann-Image kokettiert, die in Wahrheit aber ein Sammelbecken von Hardlinern und Fanatikern ist. Schneller als gedacht brechen die Konflikte zwischen Gemäßigten und Radikalen auf. Der Burgfrieden hielt mit Ach und Krach nur bis zum Wahltag. Nun sind die Fliehkräfte so stark, dass der Laden auseinanderbricht. Ohne Petry rückt die AfD noch weiter nach rechts außen ins selbstgewählte politische Abseits. Politikfähigkeit sieht anders aus.

