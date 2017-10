Fachkräfte aus dem Ausland - ZAV-Film informiert Bewerber über den Weg nach Deutschland

Bonn (ots) - Wie in Deutschland benötigte Fachkräfte aus dem Ausland zu einer Beschäftigung in Deutschland kommen, zeigt ein neuer Film der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung (ZAV). Der Film steht ab sofort online auf dem YouTube-Kanal der ZAV zur Verfügung. Damit weitet die ZAV ihre Online-Bewerberansprache aus. "Schon heute haben viele Arbeitgeber in Deutschland Schwierigkeiten, passende Fachkräfte zu finden. Oft gibt es aufgrund der demografischen Entwicklung im Inland keine geeigneten Bewerberinnen und Bewerber mehr. Nicht nur in der IT-Branche, sondern auch in Krankenhäusern und Kliniken ist es schwierig, Stellen zu besetzen. Daher sucht die ZAV ergänzend im Ausland gezielt nach geeigneten Fachkräften", sagt Bernd Lohmüller, Leiter des Bereichs Strategie und Geschäftsentwicklung der ZAV.

Dass Fachkräfte aus dem Ausland nicht allein gelassen werden, gibt der Software-Entwickler aus Indien in dem Film zu verstehen: "Die ZAV hilft dir dabei, die Hindernisse zu überwinden." Der YouTube-Film ist ein weiterer Schritt, potenzielle Bewerber dort anzusprechen, wo sie sich in der heutigen Medienwelt aufhalten. Die ZAV berät Bewerberinnen und Bewerber im Virtuellen Welcome Center (per Telefon, E-Mail, Chat und über Skype-Gespräche) oder lädt im Ausland gezielt zu Veranstaltungen ein, um umfassend über den deutschen Arbeitsmarkt, das deutsche Ausbildungssystem sowie über Lebens- und Arbeitsbedingungen in Deutschland zu informieren. Gleichzeitig berät die ZAV Arbeitgeber mit Problemen bei der Stellenbesetzung zur Rekrutierung im Ausland.

Der Film zu Fachkräften aus dem Ausland ist zu finden unter www.zav.de/youtube.

Das Virtuelle Welcome Center der ZAV ist per E-Mail unter make-it-in-germany@arbeitsagentur.de sowie telefonisch unter 0228 713-1313 zu erreichen.

