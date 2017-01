zeb beruft sieben neue Partner

Münster (ots) - Erweiterung des Führungskreises

Die internationale Strategie- und Managementberatung zeb hat zum 1. Januar 2017 sieben neue Partner berufen und damit den Führungskreis des auf den Finanzdienstleistungssektor spezialisierten Unternehmens erweitert.

Mit Andreas Bräutigam (39), Dr. Florian Forst (46), Bertrand Lavayssière (60), Erwin Meichenitsch (48), Peter Rek (54), Jonas Schödin (47) sowie Dr. Jan Hendrik Sohl (36) erweitert sich der Gesellschafterkreis des Unternehmens mit Beginn des neuen Jahres auf nunmehr 63 Partner.

Seit Gründung im Jahre 1992 zählt die Unternehmensgruppe zeb zu den führenden Strategie- und Managementberatungen für den Finanzdienstleistungssektor in Europa. International sind nahezu 1.000 Mitarbeiter an 17 Standorten tätig und bieten maßgeschneiderte und flexible Beratungskompetenz über die gesamte Wertschöpfungskette von Finanzdienstleistern - von der Strategie über die Restrukturierung, den Vertrieb bis hin zur Unternehmenssteuerung, dem Human Capital und der IT.

In Deutschland unterhält zeb Büros in Frankfurt, Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standorte befinden sich in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand, Moskau, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Kunden sind nationale Banken, Privatbanken, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie Versicherungen. Bereits mehrfach wurde zeb im Branchenranking als "beste Berater" klassifiziert und ausgezeichnet.

