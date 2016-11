"The Wondrous Museum of Nature" - Mark Dion's wundersame Kunstinstallationen in den Räumen eines ehemaligen Naturmuseums

MARK DION Mobile Wilderness Unit - Wolf 2006 mixed media trailer: H: 80 cm B: 148 cm T: 294 cm; all: H: 274 cm, B: 148 cm, T: 294 cm courtesy: the artist & Georg Kargl Fine Arts, Vienna / Weiterer Text über ots und www.presseportal.ch/de/nr/100059306 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung ... Bild-Infos Download

St.Gallen (ots) - Vor nur gerade zwei Wochen eröffnete in St.Gallen das neue Naturmuseum. Kaum einen Monat später eröffnet ein weiteres, höchst wundersames Naturmuseum - in den Räumen des Kunstmuseums! Bis anhin teilten sich das Kunst- und das Naturmuseum den neo-klassizistischen Museumsbau von Johann Christoph Kunkler. Nun, nach dem Auszug des Naturmuseums, hat das Kunstmuseum St.Gallen den bedeutenden amerikanischen Künstler Mark Dion eingeladen, die freiwerdenden Räume im Untergeschoss des Hauses zu bespielen, kreist doch das Werk des Künstlers um die Vorstellung von Natur, wie sie sich insbesondere in den Methoden der Naturkunde und damit in Naturmuseen manifestiert.

Mit seiner eigenwilligen künstlerischen "Forschungsarbeit", seiner grossen Sammelleidenschaft und seinen präzisen ökologischen Fragestellungen thematisiert Dion das uralte Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt. Dabei stellt er gezielt überlieferte Denk- und Lehrsysteme in Frage. Mit abgründigem Humor, philosophischer Schärfe und überraschender Sinnlichkeit verwandelte der Künstler den Ausstellungsraum in einen Parcours aus naturkundlichen Laboratorien, musealen Lagern und geheimnisvollen Jagdgebieten. Immer wieder versetzte sich der Künstler in die Rolle des Forschungsreisenden, der in einem Gefühl zwischen faszinierter Neugier und Angst vor dem Fremden, neue Welten erschliesst.

Im erweiterten Kunstmuseum St.Gallen wird Mark Dion nun erstmals die Gelegenheit erhalten, direkt in einem (ehemaligen) Naturmuseum mit eigenen Werken zu intervenieren und die bestehenden naturkundlichen Informations- und Präsentationsstrukturen sowie die darin implizierten wissenschaftlichen Kategorien zu befragen. Mit The Wondrous Museum of Nature wird Mark Dion seine eigene naturkundliche Sammlung realisieren - gleichsam ein Naturkundemuseum der etwas andern Art auf Zeit.

Mark Dion - The Wondrous Museum of Nature 17. Dezember 2016 - 17. September 2017, Kunstmuseum St.Gallen

