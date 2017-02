BMW und Bunte laden zur exklusiven Festival Night in Berlin

Die exklusive Festival Night von Bunte und BMW findet am 10. Februar 2017 statt. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/116970 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bunte/Hubert Burda Media" Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Anlässlich der 67. Internationalen Filmfestspiele in Berlin laden Bunte und BMW traditionell am Abend nach der Eröffnung zur exklusiven Festival Night, in diesem Jahr in die Gendarmerie, Berlin. Am Freitag, 10. Februar 2017, erwarten Bunte-Chefredakteur Robert Pölzer und Hans-Reiner Schröder, Direktor BMW Berlin, rund 500 Gäste aus Film, Medien, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Robert Pölzer: "Die jährlich stattfindende Festival Night ist inzwischen fester Bestandteil des Berlinale-Kalenders. Wir möchten auch in diesem Jahr einen exklusiven Treffpunkt für die Filmbranche schaffen. Es ist meine erste Festival Night als Gastgeber gemeinsam mit BMW, darauf freue ich mich sehr."

Hans-Reiner Schröder: "Die Festival Night gilt als eines der glamourösesten Feste während der Berlinale. Bunte und BMW setzen den entsprechenden Akzent - Stars und Lifestyle auf höchstem Niveau. Wir sind stolz auf unsere langjährige Partnerschaft."

BMW ist nicht nur gemeinsam mit BUNTE Gastgeber, sondern stellt darüber hinaus rund 30 7er-Limousinen für den Shuttle-Service zur Verfügung.

Exklusive Partner der Festival Night sind LABORATOIRE BIOSTHETIQUE und Laurent Perrier.

