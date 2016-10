"NO MORE BAUCHGEFÜHL" bei der Geldanlage

Berlin (ots) -

- Robo-Advisor quirion startet Online-Werbekampagne auf YouTube und Facebook - Kernbotschaft: Emotionen haben bei der Geldanlage nichts zu suchen - quirion-Chefin Anna Voronina: "Die Spots sollen die Zuschauer wachrütteln!" - Umsetzung durch die Agentur Creative Cosmos 15 und Produktionsfirma EASYdoesit

quirion, Deutschlands digitale Anlageplattform, startet ab heute mit der Online-Kampagne "NO MORE BAUCHGEFÜHL". Kernbotschaft: Das vielzitierte BAUCHGEFÜHL ist in vielen Lebenslagen sinnvoll, bei der eigenen Geldanlage jedoch völlig fehl am Platz. Kern der Kampagne sind drei aufmerksamkeitsstarke Fünf-Sekunden-Spots - diese verdeutlichen anhand von irrwitzigen Situationen, worauf es beim Geldanlegen ankommt: das BAUCHGEFÜHL lieber beiseite zu lassen und stattdessen Rationalität und Vernunft walten zu lassen.

Eine Braut, ein Roulette-Spieler und ein Arzt versetzen den Zuschauer via First-Person-View in eine prekäre Lage. Die indirekte Botschaft: Mit dem BAUCHGEFÜHL kann man ganz schön oft danebenliegen. Gerade bei der eigenen Geldanlage sollte man diese Erkenntnis berücksichtigen. Ein Highlight der Kampagne: YouTube-Nutzer und Facebook-Fans werden aufgefordert, einen eigenen "NO MORE BAUCHGEFÜHL"-Moment zu beschreiben - die beste Geschichte wird dann verfilmt.

"Wir wollen Anleger mit unseren Spots auf humorvolle Art und Weise wachrütteln und zum Umdenken anregen", erklärt quirion-Chefin Anna Voronina. "Denn noch immer wird in Deutschland aus Bequemlichkeit oder weil man seinen Bauch fragt, Geld falsch angelegt. In teure Fonds, heiße Anlagetipps, in Lieblingsunternehmen oder aufs vermeintlich sichere Sparbuch. Das führt dazu, dass Menschen sich die am Kapitalmarkt erzielbare Rendite für den Vermögensaufbau entgehen lassen. Damit wollen wir bei quirion konsequent Schluss machen", so Voronina.

Statt auf Emotion setzt quirion mit einem wissenschaftlich basierten Anlagekonzept konsequent auf Systematik bei der Geldanlage: Der Berliner Robo-Advisor ermöglicht Anlegern eine algorithmusbasierte Vermögensanlage schon ab 10.000 Euro. Auch die Produktauswahl und die Portfolioverwaltung erfolgen computerunterstützt.

Verantwortlich für die aufmerksamkeitsstarken Online-Spots zeichnen die Agentur Creative Cosmos 15 (München und Berlin) und die Produktionsgesellschaft EASYdoesit aus Berlin. Ab heute sind die Spots auf YouTube und Facebook sowie auf der Website von quirion abrufbar. "Auf das BAUCHGEFÜHL zu hören, ist in vielen Lebenslagen sinnvoll - bei der Geldanlage jedoch absolut kontraproduktiv", so Voronina. "Diese Botschaft auf ungewöhnliche Weise zu vermitteln, hat viel Spaß gemacht - ich danke den beteiligten Agenturen für die professionelle Zusammenarbeit."

Spots auf der quirion-Webseite: https://www.quirion.de/nomorebauchgefuehl/ Link zum Spot Braut: https://www.youtube.com/watch?v=JTKMFDUy8HM Link zum Spot Roulette: https://www.youtube.com/watch?v=wDr5uJiC7UA Link zum Spot Arzt/ OP: https://www.youtube.com/watch?v=Dau27JK_f4A

Über quirion:

quirion ist Deutschlands digitale Anlageplattform und eine Marke der quirin bank AG. quirion ermöglicht eine clevere, günstige und bequeme Vermögensanlage im Internet. Schon ab 10.000 Euro können Anleger von den Vorteilen der Honorarberatung - unabhängige Beratung und vollständige Rückvergütung sämtlicher Provisionen - profitieren. Gegründet wurde quirion im November 2013 von Karl Matthäus Schmidt, dem Vorstandsvorsitzenden der quirin bank AG, und Anna Voronina. Schmidt gilt in der Branche als Vorreiter und Querdenker: Vor quirion revolutionierte er bereits zweimal den Bankenmarkt - mit der Gründung des ersten Onlinebrokers, Cortal Consors, und der Gründung der ersten Honorarberaterbank Deutschlands, der quirin bank AG.

