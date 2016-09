Kaufland für Klimaschutz ausgezeichnet

Mit dem "Lean and Green Star" wurde die Kaufland Logistik für die Reduktion des CO2-Ausstoßes ausgezeichnet. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/111476 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG" Bild-Infos Download

Neckarsulm (ots) - Umweltauszeichnung für Kaufland: Das Unternehmen ist für seinen effektiven Klimaschutz mit dem "Lean and Green Star" prämiert worden. Die Auszeichnung belegt: Kaufland löst sein Versprechen "Wir übernehmen Verantwortung!" durch effiziente Maßnahmen ein.

Kaufland ist Mitglied der Initiative "Lean and Green" zur Verbesserung von Ressourceneffizienz und Umweltschutz. Mit dem "Lean and Green Star" wurde die Kaufland Logistik jetzt für die Reduktion des CO2-Ausstoßes ausgezeichnet.

"Wir übernehmen Verantwortung!" lautet die Devise von Kaufland. Für das Unternehmen sind das mehr als nur Worte: Binnen fünf Jahren wollte Kaufland in der deutschen Logistik eine 20-prozentige Senkung des Treibhausgases CO2 erreichen - und hat nun das Ziel deutlich übertroffen: "Bezogen auf das Startjahr haben wir fast 30.000 Tonnen CO2 eingespart - das ist der Jahresverbrauch von etwa 5.740 Einfamilienhäusern. Damit haben wir unseren CO2-Ausstoß insgesamt sogar um rund 30 Prozent gesenkt", zieht Jens-Tomas Skuderis, Leiter Distributionslogistik International bei Kaufland, eine Erfolgsbilanz. Die wurde jetzt mit dem "Lean and Green Star" prämiert.

Der Schlüssel zur erfolgreichen CO2-Einsparung liegt in der Prozessoptimierung: Die Volumenauslastung der Lkw wurde durch verbesserte Beladung erhöht, die Zahl der Leerfahrten aufgrund von One-Way-Verkehr deutlich reduziert. Auch technische Maßnahmen an den Distributionsstandorten wie die Umrüstung der Hallenbeleuchtung auf stromsparende LEDs sowie verbessertes Energie-Controlling haben spürbar zur Reduktion des Klimagases CO2 beigetragen. Sämtliche Maßnahmen wurden vom TÜV NORD CERT überprüft.

Klimaschutz durch aktives Handeln voranbringen

Solche Prozessoptimierungen sind nicht nur im Jahr ihrer Umsetzung wirksam, sondern dauerhaft. Und bleiben nicht auf Kaufland beschränkt: "Durch gezielten Wissens- und Erfahrungsaustausch möchten wir unsere Spediteure dazu motivieren, sich ebenfalls an ,Lean and Green' zu beteiligen", erklärt Jens-Tomas Skuderis. Was Kaufland an ökologischer Verantwortung praktiziert, kann also auch als Best Practice für andere Unternehmen und Speditionen dienen. Die eigentliche Bedeutung, sich für aktiven Klimaschutz zu engagieren, geht über technische Fragen hinaus: "Man kann viel über Klimaschutz und Verantwortung reden. Und man kann handeln. Wir haben uns für das Handeln entschieden", sagt Hergen Blase, Leiter CSR bei Kaufland. "Wenn die internationalen Klimaschutzabkommen Erfolg haben sollen, ist es unverzichtbar, dass wir alle schnell und umfassend Initiative ergreifen. Politik, Industrie, Handel und Konsumenten - wir alle können aktiv etwas zum Klimaschutz beitragen. Kaufland ist stolz, seiner Verantwortung durch aktives Handeln nachzukommen", erklärt Hergen Blase.

Kaufland geht konsequent den Weg der Nachhaltigkeit

Mit den jetzt erreichten, beträchtlichen CO2-Einsparungen ist für Kaufland längst nicht das Ende des Weges erreicht. Auch in den einzelnen Filialen und besonders im Produktportfolio spielt der Nachhaltigkeitsaspekt weiterhin eine wichtige Rolle. Damit auch die Konsumenten die Chance haben, den Umweltschutz weiter voranzubringen.

Die Kaufland-Gruppe zählt zu den führenden Lebensmittel-Handelsunternehmen in Europa. Sie betreibt international über 1.230 Lebensmittelfachmärkte und hat ihren Sitz in Neckarsulm, Baden-Württemberg. In den Ländern Deutschland, Tschechien, Polen, Bulgarien, Rumänien, Slowakei und Kroatien beschäftigt Kaufland insgesamt über 150.500 Mitarbeiter.

