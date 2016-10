Friedhöfe werden attraktiver

Leutershausen (ots) - Friedhofsexperte Alexander Hanel hat mit "Rokstyle" das erste Fashionlabel für Grabsteine gegründet. Er geht davon aus, dass Friedhöfe sich in Zukunft rasant verändern werden. Der Unternehmer aus Mittelfranken hält Grabkultur für einen elementaren Bestandteil der menschlichen Geschichte. Ohne sie gäbe es weder jahrtausendealte Überlieferungen noch beeindruckende Bauten wie beispielsweise die Pyramiden in Ägypten. Man muss jedoch gar nicht in die Ferne schweifen - auch europäische und deutsche Bestattungskulturen sind es wert, sich genauer damit zu beschäftigen, sie zu wahren und auch im Sinne der Menschen weiterzuentwickeln.

Die Friedhofskultur in Deutschland hat eine lange Geschichte und unterlag immer schon dem Zeitgeist der verschiedenen Epochen. Alexander Hanel ist Initiator des Friedhofskulturkongresses und Gründer des ersten Fashionlabels für Grabsteine. Dazu verziert er sie je nach Kundenwunsch mit Bronzeemblemen, Swarovski- Steinen oder Glasintarsien. Hanel sieht große Chancen für Veränderungen in der Friedhofsentwicklung. Zum einen besteht durch entstandene Freiflächen die Möglichkeit, die Gestaltung am Friedhof an sich nachhaltig zu verbessern. Zudem werten zeitgemäße und schön gestaltete Grabsteine den Ort der Trauer immer häufiger optisch auf. Mittlerweile sind viele Friedhofssatzungen deutlich liberalen geworden und viele Menschen nutzen den Freiraum zur Gestaltung der Grabanlagen. Modern gestaltete Grabsteine sind heute oft mehrfarbig kombiniert aus unterschiedlichen Natursteinen. Viele sind überrascht, wie modern und zeitlos Grabdenkmäler heute sein können. Auch auf den Friedhöfen zeigt sich bereits, dass die Nachfrage nach moderner Grabmalgestaltung sehr stark gestiegen ist. Das persönlich gestaltete Grab ist hierfür eine ideale Lösung und kann Menschen helfen, mit ihrem Verlustschmerz besser umzugehen. Der Friedhof als Ort der Trauer und der Hoffnung ist essentiell und wird sich weiterentwickeln. Hier begegnen wir Menschen, die den Verlust eines lieben Verwandten oder Freundes betrauern, die ihren Schmerz gerade hier ein Stück weit bewältigen wollen. Und egal wie modern sich eine Gesellschaft gibt: Das Ablegen von Blumen, Anzünden einer Kerze oder nur die stille Zwiesprache mit dem Menschen, der immer noch einen festen Platz im eigenen Herzen hat - all das sind Bedürfnisse, die der Friedhof weiterhin am besten erfüllen wird.

Pressekontakt:

Original-Content von: Stein Hanel GmbH, übermittelt durch news aktuell