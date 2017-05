DENT-NET® ist laut Umfrage der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung KZBV einziger Anbieter, der Patienten die Professionelle Zahnreinigung bis zu zweimal jährlich kostenlos ermöglicht

Essen (ots) - Viele Kassen und Versicherer bieten ihren Mitgliedern freiwillige Zuschüsse an, wenn sie beim Besuch des Zahnarztes eine Professionelle Zahnreinigung durchführen lassen. Welche Kassen das sind, veröffentlichte die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung KZBV im April 2017, in den Ergebnissen ihrer als Service durchgeführten Umfrage unter den Kostenträgern.

Für die Professionelle Zahnreinigung werden laut Umfrage, unterschiedlichste Zuschüsse und vertragliche Regelungen unter den Kostenträgern angeboten. Der Nutzen der PZR ist zwar schon lange wissenschaftlich anerkannt, wird aber von dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung immer noch als individuelle Gesundheitsleistung (IGeL) "diskreditiert", wie die KZBV schreibt. Was bedeutet, dass Patienten die Professionelle Zahnreinigung noch viel zu häufig aus eigener Tasche bezahlen müssen.

Von insgesamt 113 angefragten Krankenkassen gaben 37 eine Auskunft zu ihren Leistungen bei der Professionellen Zahnreinigung. Davon sind zum Zeitpunkt der Umfrage 18 Krankenkassen Kooperationspartner des DENT-NET®. Sie ermöglichen es Patienten, durch Direktvereinbarungen die PZR bis zu zweimal im Jahr kostenlos in Anspruch zu nehmen. Das DENT-NET® ist einer der größten Zahnarztverbünde in Deutschland, mit aktuell mehr als 1.000 teilnehmenden Zahnärzten und über 30 kooperierenden Kostenträgern, die rund ein Viertel aller Versicherten in Deutschland auf sich vereinen.

Weitere Leistungen, wie der kostengünstige Zahnersatz der Marke IMEX® mit fünf Jahren Garantie, waren dagegen kein Bestandteil der Umfrage. Als Regelversorgung ist dieser im DENT-NET® sogar zuzahlungsfrei, wenn für 10 Jahre ein Bonusbuch geführt wurde. Erfahren Sie dazu mehr auf www.dent-net.de.

