Asklepios präsentiert das OP-Robotersystem "DaVinci"

- Erste Installation der neuesten Gerätegeneration "DaVinci Xi" in der Metropolregion Hamburg am Klinikstandort Altona - Fachübergreifender Einsatz: Urologie, Gynäkologie, HNO, Bauchchirurgie - Auch Spezialisten aus Barmbek und Rissen operieren im DaVinci-Saal

Das modernste OP-Robotersystem der Welt (DaVinci Xi, www.intuitivesurgical.com/products/da-vinci-xi/) steht jetzt in der Asklepios Klinik Altona (www.asklepios.com/hamburg/altona/) in Hamburg. Damit verfügt die Klinik in der Metropolregion über ein Alleinstellungsmerkmal bei roboter-assistierten Operationen. Die minimal-invasiven und damit für den Patienten besonders schonenden Hightech-Operationen werden künftig von Spezialisten aus unterschiedlichen Fachrichtungen und aus mehreren Hamburger Asklepios Kliniken durchgeführt. Wir möchten Ihnen diese Errungenschaft (vierarmiger Roboter, dreidimensionale Sicht für die Operateure, zwei Chirurgen können gleichzeitig per Konsole operieren) gerne vor Ort demonstrieren.

Wir laden Sie herzlich ein zur Präsentation des DaVinci Xi-Systems:

Dienstag, 7. Februar 2017, 10:00 Uhr Asklepios Klinik Altona Carl-Bruck-Hörsaal, 2. OG Paul-Ehrlich-Straße 1 22763 Hamburg

Teilnehmer der Präsentation:

- Dr. Thomas Wolfram, Vorsitzender der Konzerngeschäftsführung der Asklepios Kliniken - Prof. Dr. Christoph U. Herborn, Medizinischer Direktor der Asklepios Kliniken - Priv.-Doz. Dr. Balazs Lörincz, Leitender Arzt für den Bereich Roboterchirurgie im Kopf- und Halsbereich, Abteilung HNO

Dr. Wolfram und Prof Herborn werden die strategische Bedeutung der roboter-assistierten Chirurgie erläutern. Priv.-Doz. Dr. Lörincz wird über den ersten in Altona per DaVinci operierten Patienten berichten. Des Weiteren werden fünf Asklepios-Chefärzte kurz aus ihrer jeweiligen Perspektive die Bedeutung des neuen Systems erläutern: Prof. Dr. Dr. habil. Thomas Carus (Chefarzt Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Asklepios Westklinikum Hamburg), Prof. Dr. Andreas Gross (Chefarzt Urologie, Asklepios Klinik Barmbek), Prof. Dr. Christhardt Köhler (Chefarzt Gynäkologie, Asklepios Klinik Altona), Priv.-Doz. Dr. Gero Puhl (Chefarzt Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Asklepios Klinik Altona) und Prof. Dr. Christian Wülfing (Chefarzt Urologie, Asklepios Klinik Altona). Das DaVinci-Gerät wird auf der Bühne stehen und vorgeführt.

