Woche 08/17 Freitag, 24.02. Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.40 Die Australien-Saga Soldaten und Pioniere 22.25 Die Australien-Saga Kumpel und Konstrukteure 23.10 Die Australien-Saga Surfer und Erfinder 23.55 Katastrophen, die Geschichte machten Das große Erdbeben von Kanto Kanada 2013 0.35 Katastrophen, die Geschichte machten Das Erdbeben von Lissabon Kanada 2013 1.20 Katastrophen, die Geschichte machten Der Hurrikan von Galveston Kanada 2013 2.00 Katastrophen, die Geschichte machten Der unbekannte Vulkanausbruch Kanada 2013 2.40 Katastrophen, die Geschichte machten Die Varusschlacht Kanada 2013 3.25 ZDF-History Die verlorene Stadt der Gladiatoren Deutschland 2016 "ZDF-History: Roms Rache - Die Schlacht im Harz" um 3.45 Uhr entfällt 4.10 Carnuntum - Weltstadt im Land der Barbaren 4.50 ZDF-History Verrat im Vatikan Deutschland 2013 _____________________________________________________________________ Woche 09/17 Samstag, 25.02. Bitte Programmänderung beachten: 5.35 ZDF-History Die Macht der Geheimbünde Deutschland 2015 "An vorderster Front - der Krieg gegen den IS" um 5.30 Uhr entfällt 6.15 ZDF-History Global Players - die Superreichen Deutschland 2016 "Pulverfass Türkei - zwischen Demokratie und Diktatur" entfällt 7.00 Streif - One Hell of a Ride Österreich 2014 "Mensch Erdogan! Die Geheimnisse des türkischen Präsidenten" entfällt "Mubaraks Ägypten: Kampf um Demokratie" um 7.45 Uhr entfällt "Mubaraks Ägypten: Ende der Diktatur" um 8.30 Uhr entfällt 9.00 ZDFinfo Sport Skicross Weltcup "Bashar al-Assad - der nützliche Tyrann" um 9.15 Uhr entfällt "Kalaschnikows für Terroristen - Waffenschmuggel in Europa" um 10.00 Uhr entfällt 10.28 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress ( weiterer Ablauf ab 10.30 Uhr wie vorgesehen )

