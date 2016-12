Mainz (ots) -

Woche 51/16 Dienstag, 20.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.25 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016 7.10 Terra X Qatna - Entdeckung in der Königsgruft Deutschland 2009 7.55 ZDF Expedition Versunkene Metropolen Operation Piramesse - Ramses verschollene Megacity 8.38 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress 8.40 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Die verlorene Stadt der Pharaonen Großbritannien 2016 9.25 Terra X Schliemanns Erben Grenzwall gegen die Barbaren - Der Limes 10.10 Terra X Schliemanns Erben Gefahr an Roms Grenzen - Der Limes 10.55 ZDF-History Das Geheimnis der Mumien Kanada 2015 11.35 ZDF-History Die sieben Weltwunder Deutschland 2016 12.20 ZDF-History Breslau - Brennpunkt der Geschichte Deutschland 2016 13.05 ZDF-History Pirat! Die großen Freibeuter der Geschichte Deutschland 2016 13.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis der Pyramidenstadt Großbritannien 2016 14.20 Ein Eingang für die Ewigkeit Stararchitekt David Chipperfield baut in Berlin - Jahrhundertprojekt Museumsinsel Deutschland 2016 15.05 Ägypten von oben Die versunkenen Städte Großbritannien 2011 15.50 Ägypten von oben Das Tal der Pyramiden 16.35 Legendäre Schlachten Ramses und die Hethiter 17.20 Schätze des alten Ägypten Der Große Tempel des Ramses 18.05 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Das Geheimnis um Tutanchamuns Grab Großbritannien 2016 18.50 Schätze des alten Ägypten Der Große Tempel des Ramses ( weiterer Ablauf ab 19.30 Uhr wie vorgesehen ) Woche 51/16 Donnerstag, 22.12. Bitte Programmänderung beachten: 12.00 ZDF-History Global Players - die Superreichen Deutschland 2016 "Terra Xpress: Das Berg-Geheimnis" und "15 Minutes of Fame: Untertitel-Meme" entfallen ( weiterer Ablauf ab 12.45 Uhr wie vorgesehen ) Freitag, 23.12. Bitte neue Beginnzeiten beachten: 15.00 ZDF-History Der Untergang der Sowjetunion Deutschland 2016 15.45 ZDF-History Michail Gorbatschow - Weltveränderer und Privatmann Deutschland 2016 16.30 Der Kreml und Deutschland Gekaufte Revolution und geheime Partnerschaft 17.15 Der Kreml und Deutschland Tödlicher Schulterschluss und Duell der Despoten 18.00 Der Kreml und Deutschland Der schwere Weg der Versöhnung Deutschland 2012 18.45 Generation Putin Zwischen Propaganda und Protest 19.30 Russische Neo-Nazis 20.15 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden ( weiterer Ablauf an 21.00 Uhr wie vorgesehen )

