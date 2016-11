taz: Die Wahrheit wird 25!

Berlin (ots) - Die Wahrheit wird 25! Die einzige täglich erscheinende Humor- und Satire-Seite in einer Tageszeitung weltweit feiert am 25. November 2016 ihren 25. Geburtstag - mit einer Beilage in der "taz" und einem Fest im Berliner "Heimathafen Neukölln".

An diesem Freitag wird die "taz" mit einer Notfall-Beilage erscheinen. Die Wahrheit hat die herausnehmbare Sonderveröffentlichung für den Fall der Fälle produziert. Darin finden sich paradiesische Satiren, humorkritische Gespräche und abgrundtief komische Gedichte - nicht zu vergessen: jede Menge Notfall-Cartoons für alle Ausnahmesituationen. Mit Beiträgen von ©Tom, Rattelschneck, Ari Plikat, Kittihawk, Dorthe Landschulz, Ulrike Haseloff, Kriki, Burkhard Fritsche, Harriet Wolff, Christian Bartel, Michael Ringel und vielen anderen. Und die größte Geburtstagsüberraschung wird sein, dass die Wahrheit die Seite eins der "taz" im Handstreich übernimmt.

Am Freitagabend gibt es dann die Geburtstagsgala. Ab 19 Uhr im Berliner "Heimathafen Neukölln", Karl-Marx-Str. 141. Mit Lesungen und Musik. Mit Wahrheit-Autoren und vielen Gästen. Moderiert von Bernd Gieseking. Mit ©Tom, Ralf Sotscheck, Gerhard Henschel, Jenni Zylka, Pia Frankenberg, Susanne Fischer, Silke Burmester, Heiko Werning, Rattelschneck, Hauck & Bauer, Harriet Wolff, Michael Ringel und vielen anderen. Eintritt: 15 Euro. Tickets erhältlich im taz-Shop, im taz Café und an der Abendkasse.

Die ganze Wahrheit über die Wahrheit finden Sie hier: http://taz.de/Wahrheit/!p5039/

