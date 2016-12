Mainz (ots) -

Woche 50/16 Samstag, 10.12. Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 6.55 Russische Neo-Nazis 7.40 Nachtwölfe - Russlands Rockerbanden 8.25 Boris Nemzow - Tod an der Kremlmauer 9.10 ZDFzoom Spur nach Moskau Warum musste Litwinenko sterben? Deutschland 2015 9.55 Der einsame Killer - Der Fall Patrick Mackay Großbritannien 2015 10.40 Die Messermörderin - Der Fall Joanna Dennehy Großbritannien 2015 11.25 Die Eisenbahn-Mörder - Der Fall John Duffy und David Mulcahy Großbritannien 2015 12.10 Der Frauenmörder von Wichita - Der Fall Dennis Rader Großbritannien 2015 12.55 Der Mörder von nebenan - Der Fall Steve Wright Großbritannien 2015 13.40 Eine mörderische Schülerin - Der Fall Lorraine Thorpe Großbritannien 2014 14.20 Mord auf offener Straße - Der Fall Ty Medland Großbritannien 2014 15.05 Jung im Knast Geburtstag hinter Gittern Deutschland 2016 15.45 Jung im Knast Das Recht des Stärkeren Deutschland 2016 16.35 Jung im Knast Blinde Wut Deutschland 2016 17.20 Jung im Knast Höchststrafe Deutschland 2016 18.05 Unschuldig hingerichtet Ein rätselhafter Feuertod USA 2010 18.50 Crime and Justice - das Justizsystem der USA Die Todesstrafe 19.35 Unschuldig hinter Gittern Weggesperrt und abgehakt (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 22.30 Gun Germany - Die Deutschen bewaffnen sich Deutschland 2016 23.15 Osmanen Germania - Rocker oder Boxclub? 23.55 Die Tote im Gefrierschrank - Der Fall Rebecca Thorpe Großbritannien 2014 0.40 Fatale Freundschaft - Der Fall Stacey Mackie Großbritannien 2014 1.20 Geburt eines Serienkillers - Der Fall Dennis Nilsen Großbritannien 2013 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 3.30 Bekenntnisse eines Serienkillers Die mörderischen Spahalski-Zwillinge Frankreich 2011 4.15 Der Schlächter von Essex - Der Fall Jeremy Bamber Großbritannien 2013 ____________________________________________________________________ Sonntag, 11.12. Beginnzeitkorrekturen: 5.35 Silicon Valley - Die unglaubliche Macht der Internet-Bosse Frankreich 2015 6.20 Rivalen: Bill Gates und Steve Jobs Frankreich 2014 7.05 Downloaded - Die Napster-Story 7.50 Die Roboter-Revolution Wie Computer uns arbeitslos machen Großbritannien 2015 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) Beginnzeitkorrekturen: 12.50 Hitlers Blitzkrieg 1940 Der Weg nach Dünkirchen Deutschland 2009 13.35 Hitlers Blitzkrieg 1940 Waffenstillstand Deutschland 2009 14.25 D-Day - Operation Neptun Spurensuche in der Tiefe 15.05 Die Farbe des Krieges 1939-45 Deutschland 2009 15.55 ZDF-History Pearl Harbor Deutschland 2016 16.40 Krieg im Pazifik - Der Angriff auf Darwin Australien 2012 17.25 ZDF-History Bomben auf Auschwitz? Ein Streitfall 18.10 Operation Geisterarmee Täuschungsmanöver im Zweiten Weltkrieg USA 2014 18.55 Spuren des Krieges Normandie 1944 (weiter im Ablauf wie vorgesehen) ____________________________________________________________________ Montag, 12.12. Beginnzeitkorrekturen: 5.50 Projekt Natter - Hitlers letzte Wunderwaffe 6.30 Tödliches Manöver - Das Drama vor dem D-Day 7.10 Monsterfische Die Stechrochen Deutschland 2015 7.55 Monsterfische Der Anjumara Deutschland 2015 8.40 Monsterfische Der Zitteraal Deutschland 2015 9.25 Monsterfische Der Schlangenkopffisch Deutschland 2015 10.10 Monsterfische Der Tarpun Deutschland 2015 10.55 Monsterfische Die Fluss-Haie Deutschland 2015 11.40 Giganten in Gefahr - Der Kampf um die letzten Beluga-Störe Deutschland 2015 12.25 Leschs Kosmos Drama im Verborgenen: Der Wandel der Meere Deutschland 2016 12.55 Teures Abenteuer im All - die ISS Deutschland 2014 13.40 Das größte Abenteuer der Menschheit Geheimnisse des Apollo-Programms Deutschland 2015 14.25 Space Junk - Gefährlicher Weltraumschrott 15.05 Die Außerirdischen Suche im Weltall 15.50 Die Außerirdischen Kontakt im Weltall 16.35 Geheimnisse des Universums Die Wunder unseres Sonnensystems 17.20 ALMA - Das Superteleskop in der Atacama-Wüste Deutschland 2015 18.05 Hubble in Not Wie rettet man ein Weltraum-Teleskop? 18.50 Mysterien des Weltalls Dimension X Mit Morgan Freeman USA 2010 (weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Pressekontakt:

Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell