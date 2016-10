Erfolgsformel für Cloud-Kunden: Lokal, transparent und flexibel

Weinheim (ots) -

- Marktstudie 'Cloud Security 2016' - Vertrauen schaffen und Vorteile erkennen

Deutsche Unternehmen haben das Thema Cloud-Security auf dem Radar. Die in Kooperation mit Freudenberg IT und weiteren Partnern durchgeführte Computerwoche-Studie* innerhalb der DACH Region zeigt, IT-Entscheider wollen genau wissen, wie, wo und nach welchen Richtlinien Daten in der Cloud gespeichert werden. Daher ist es nicht verwunderlich: bei der Wahl des Cloud-Partners spielt das Vertrauen die entscheidene Rolle.

Zentrale Ergebnisse der Studie:

- Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen nutzen Cloud Services. Besonders Software-as-a-Service-Anwendungen sind bei Kleinunternehmen und im Enterprise-Segment beliebt, nur der Mittelstand ist auffallend zurückhaltender.

- Unternehmen, die sich gegen Cloud-Services entscheiden, tun dies aufgrund von Datenschutz- und Sicherheitsbedenken.

- Denn für 57% der Befragten ist die Wahl des Cloud-Anbieters vor allem eine Frage des Vertrauens. Die Lokation des Rechenzentrums und der Datenspeicherung, deutscher Support, Branchenkompetenz sowie Transparenz sind weitere wichtige Entscheidungskriterien.

- Erfolgreiche Cloud-Provider benötigen in Deutschland entsprechende Zertifikate und Prüfsiegel. Fast 70% der Entscheider geben an, bei Audits das Vorhandensein von (ISO) Zertifikaten zu prüfen.

- Und wer als Cloud-Anbieter keine Verträge nach deutschem Recht bietet, hat es schwer am deutschen Markt. Denn 90% der Studienteilnehmer erwarten dies und mehr als 80% legen Wert auf einen Anbieter mit Hauptsitz in Deutschland bzw. mit einer deutschen Niederlassung.

- Die Cloud Security 2016 Studie beweist, wer als Cloud-Anbieter kundennah und mit flexibeln Services agiert, kompetent die jeweilgen Anforderungen kennt und erfüllt, wird in Deutschland erfolgreich sein.

"Als IT Fullservice-Anbieter mit starkem Fokus auf den Mittelstand, ist es unsere Aufgabe, Unternehmen die Vorteile von Cloud-Anwendungen noch deutlicher zu vermitteln und Bedenken bezüglich Sicherheit und Datenschutz auszuräumen. Darauf sind wir mit unserer globalen und lokalen Erfahrung optimal eingestellt", kommentiert Ralf Sürken, CEO Europe bei der Freudenberg IT, die Erkenntnisse der Studie.

Die Cloud Security Studie 2016 steht hier für Sie zum Download unter bereit: http://ots.de/bPe2H

Über die Studie

Die Cloud Security Studie 2016 wurde vom IDG Research Service in Kooperation mit Freudenberg IT (Platinpartner), Microsoft Deutschland (Goldpartner) und Trend Micro (Goldpartner) im Mai/Juni 2016 durchgeführt. An der Online Umfrage haben branchenübergreifend 517 IT-Entscheider aus der DACH Region teilgenommen. 25,6% der befragten Unternehmen beschäftigen weniger als 100 Mitarbeiter, 23,3% haben 100 bis 499 Mitarbeiter, 17,6% 500 bis 999 Beschäftigte und 16,9 % mehr als 1000 Mitarbeiter.

Über Freudenberg IT

Freudenberg IT (FIT) mit Sitz in Weinheim ist ein global tätiger IT Full-Service Provider. Das Unternehmen gehört mit mehr als 80 Prozent des erwirtschafteten Umsatzes außerhalb der Freudenberg Gruppe zu den erfolgreichsten IT-Ausgründungen in Deutschland. Aktuell beschäftigt FIT ca. 750* Mitarbeiter und verzeichnete einen Jahresumsatz von 152,8* Mio. EUR (*2015). Zahlreiche Standorte in Europa, Asien sowie in Nordamerika gewährleisten globale Kundennähe.

Seit über drei Jahrzehnten ist FIT der verlässliche IT Partner des Mittelstands - weltweit. Sämtliche Facetten der SAP-Landschaft werden höchst kompetent und mit langjähriger Praxis-Expertise abgedeckt: von Managed Services, über Prozess- und SAP-Beratung bis hin zur Systemintegration. Mit der FIT Shop Floor Suite bietet das Unternehmen eine SAP-zentrierte MES-Lösung speziell für die mittelständische Fertigungsindustrie - insbesondere Maschinenbau, Automotive und High-Tech. Auch der hochentwickelte FIT Application Management Support im globalen "Rund um die Uhr"-Betrieb wird branchenübergreifend intensiv genutzt.

FIT ist zudem Wegbereiter von Industrie 4.0 im Mittelstand. Darüber hinaus ist FIT in allen wichtigen Innovationsfeldern wie Big Data/SAP HANA, Cloud Computing und Enterprise Mobility als Trusted Partner anerkannt.

Mit stetem Blick auf den Bedarf der Kunden, runden umfangreiche Microsoft- und Cisco Angebote das FIT Portfolio ab. Die lokal- und global konsistente FIT Mission lautet Komplexität in Nutzerfreundlichkeit zu wandeln, eben - "IT Solutions. Simplified." Hier finden Sie weitere Informationen über das Unternehmen FIT http://www.freudenberg-it.com und über die Freudenberg Gruppe www.freudenberg.de.

http://www.freudenberg-it.com/

Freudenberg IT GmbH & Co. KG Höhnerweg 2-4 69469 Weinheim

* CW-Marktstudie 'Cloud Security 2016', IDG Business Media GmbH, München 2016.

Pressekontakt:

Original-Content von: Freudenberg IT, übermittelt durch news aktuell