POL-DN: Gegen Laterne gefahren

Inden (ots) - Leicht verletzt wurde am Dienstag eine Autofahrerin, als sie in Folge eines Ausweichmanövers gegen eine Laterne fuhr.

Gegen 07:00 Uhr war eine 18-Jährige aus Inden mit ihrem Pkw auf der Pierer Straße unterwegs. Nach ihren Angaben kam ihr ein Bus entgegen, was ein Ausweichen nach rechts erforderlich machte. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß das Auto der Fahranfängerin auf dem Gehweg mit einer Straßenlaterne zusammen. Hierdurch wurde die junge Frau verletzt. Sie wurde mit dem RTW in ein Krankenhaus gebracht, das sie nach ambulanter Behandlung verlassen konnte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 10250 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell