POL-DN: Unfallfahrerin gesucht

Jülich (ots) - Am Samstag kam es auf der Poststraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin von einem Pkw angefahren wurde.

Gegen 10:00 Uhr war eine 71-jährige Jülicherin zu Fuß in der Jülicher Innenstadt unterwegs. Sie ging aus Richtung Kölnstraße kommend in Richtung Kleine Kö. Beim Überqueren der Poststraße wurde sie von einem dunklen Pkw, der ihr entgegenkam und in die Poststraße nach links einbiegen wollte, erfasst. Die Fußgängerin stürzte auf den Gehweg. Das Fahrzeug stoppte und Fahrerin und Beifahrer stiegen aus, um sich um die am Boden liegende Frau zu kümmern. Diese erklärte jedoch auf mehrmaliges Nachfragen, nicht verletzt zu sein. Der Pkw samt Insassen entfernte sich daraufhin. Die 71-Jährige musste später jedoch feststellen, dass sie den Unfall nicht unverletzt überstanden hatte. Sie wurde zwischenzeitlich zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen. Eine Zeugin beschrieb das Auto als blauen, größeren Pkw. Die Fahrerin soll 20 - 26 Jahre alt gewesen sein. Sie hatte blonde, zum Zopf gebundene Haare und trug eine Brille. Zum Beifahrer kann lediglich gesagt werden, dass er im gleichen Alter wie die Fahrerin war.

Die Fahrerin des beteiligten Fahrzeugs wird gebeten, mit dem Sachbearbeiter beim Verkehrskommissariat in Jülich unter der Telefonnummer 02461 627-5210 Kontakt aufzunehmen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, und Hinweise auf den Pkw oder dessen Fahrerin geben können, werden ebenfalls gebeten, sich während der Bürodienstzeit beim zuständigen Sachbearbeiter zu melden. Außerhalb dieser wenden Sie sich bitte an die Leitstelle unter der Telefonnummer 02421 949-6425.

