POL-DN: Einbrüche in Düren und Kreuzau

Düren/Kreuzau (ots) - Drei Einbruchstatorte nahm die Polizei am Montag auf. In zwei Fällen blieb es beim Versuch.

Zwischen Mittwoch, 02.08.2017, und Montag, 07.08.2017, versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus im Kömpchen in Birkesdorf einzudringen. Die Haustür hielt den Hebelversuchen jedoch stand.

Am Sonntag zwischen 19:30 Uhr und 23:30 Uhr geriet ein Haus im Cornetzhof ins Visier von Einbrechern. Hier wurden an zwei Fenstern Hebelspuren festgestellt. Eingedrungen war jedoch niemand.

Bei einem Haus in Kreuzau, Im Kämpchen, gelangten Unbekannte in das Objekt, nachdem ein Fenster aufgehebelt worden war. Im Inneren wurde in mehreren Räumlichkeiten nach Diebesgut gesucht. Eine genaue Auflistung der entwendeten Wertsachen lag zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht vor.

In allen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen, Personen oder Fahrzeuge nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell