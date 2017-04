POL-DN: Sicherheitstag zum Thema Einbruchschutz in Jülich

Plakat Sicherheitstag Jülich Bild-Infos Download

Kreis Düren/Jülich (ots) - Trotz zuletzt rückläufiger Einbruchzahlen ist die Bekämpfung des Wohnungseinbruchs ein Schwerpunkt in der Arbeit der Polizei im Kreis Düren. Vorbeugender Einbruchschutz ist eine der Maßnahmen, die den Tätern das Leben schwer machen sollen.

Wie kann man sich als Hausbesitzer wirksam gegen Einbrecher schützen? Was können Mieter tun, um sich auch mit überschaubaren finanziellen Mitteln zusätzlichen Schutz zu verschaffen? Welche Verhaltensweisen können dabei helfen, Einbrechern erst gar keine Tatanreize zu liefern? Diese Fragen und viele mehr möchte die Kreispolizeibehörde Düren beantworten und Sie zum Thema Einbruchschutz beraten.

Am Mittwoch, dem 08. März 2017, von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr, findet unter der Leitung des Technischen Fachberaters des Kriminalkommissariats für Kriminalprävention und Opferschutz, Herrn Kriminalhauptkommissar Dietmar Schorn, ein Infomarkt im Rathaus der Stadt Jülich statt. Handwerker aus der Region, die sogenannten Netzwerkpartner der Schutzgemeinschaft Rureifel, werden die Veranstaltung begleiten, Exponate bereit halten und ausführlich über technische Möglichkeiten unverbindlich und kostenlos informieren.

Veranstaltungsort ist das Neue Rathaus, 52428 Jülich, Große Rurstraße 17. Am Mittwochabend wird es zudem um 18:00 Uhr einen Vortrag zum Thema Einbruchschutz geben. Anmeldungen sind nicht erforderlich. Nehmen Sie das Informationsangebot an, kommen Sie mit Fachberatern ins Gespräch und machen Sie einen Schritt in Richtung "Sicheres Zuhause". Informationen erhalten Sie hier: KPB Düren, Direktion Kriminalität, KK Kriminalprävention / Opferschutz, Telefon 02421 949-8711.

