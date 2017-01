POL-DN: PKW-Diebe - eine versuchte und eine vollendete Tat

Düren/Niederzier (ots) - In der Nacht zu Montag gerieten zwei Pkw der Marke BMW ins Visier von Dieben. In einem Fall wurde das Auto komplett entwendet.

Das entwendete Fahrzeug, ein schwarzes BMW Z 4 Cabrio, wurde gegen 00:00 Uhr auf dem Sonnenweg in Rölsdorf abgestellt. Gegen 03:00 Uhr befand sich das Auto nicht mehr auf seinem Parkplatz. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor. Gegen 02:20 Uhr versuchte mindestens eine unbekannte Person, einen 3er BMW in der Auestraße in Niederzier zu entwenden. Hier wachten die Besitzer jedoch durch ungewöhnliche Geräusche auf. Sie stellten einen Fremden in unmittelbarer Nähe zu ihrem Fahrzeug fest. Die hintere kleine Seitenscheibe war eingeschlagen. Als der Verdächtige bemerkte, dass er entdeckt worden war, entfernte er sich in Richtung Pagenhau. Hier verlor der Zeuge, der dem Unbekannten nacheilen wollte, diesen jedoch aus den Augen. Zur Beschreibung kann lediglich angegeben werden, dass der Flüchtige circa 165 cm groß und dunkel bekleidet war. Auf dem Rücken trug sie einen flachen Rucksack und auf dem Kopf eine Art Baskenmütze. Ob es sich um eine weibliche oder männliche Person handelte, ist unklar.

Eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell