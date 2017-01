POL-DN: Einbrüche in verschiedenen Ortslagen des Kreises Düren

Kreis Düren (ots) - In Freialdenhoven kam es bereits in der Nacht am frühen Freitagmorgen in der Ortsrandlage zu einem versuchten Wohnungseinbruch, wo ein Täter vom Feldgelände an der Eingangstür zum Untergeschoss hebelte. Als sich ein Bewohner des Hauses bemerkbar machte, entfernte sich eine verdächtige männliche Person, die nur schlank und dunkel gekleidet beschrieben werden konnte, in Richtung Feld.

In Düren wurde am Freitag zur Tageszeit in ein Reihenhaus, Am Weyerfeld eingebrochen, indem man ein Fenster des Esszimmers aufhebelte. Ob die Täter Beute machen konnten, steht noch nicht fest. In den Abendstunden am Freitag wurde ein Reihenhaus in der Saarstraße Zielobjekt von Einbrechern. Diese hebelten die Terrassentür auf, durchsuchten das Haus und stahlen Geld und Goldschmuck. Wer verdächtige Personen dort in der Zeit von 17 - 22.30 Uhr wahrnahm, wird um Mitteilung an den Notruf 110 gebeten.

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in ein Einfamilienhaus in Jülich-Selgersdorf, Josef-Wimmer-Straße eingebrochen, wo die Terrassentür den Hebelversuchen nicht standhielt. Was im Einzelnen mitgenommen wurde, steht noch nicht fest. In Rödingen, Mühlenend erschienen die Täter in der Nacht auf Samstag an einem dortigen Imbissstand. Aus dem Imbiss und einem Lager wurden alle verwertbare Lebensmittel und Getränke entwendet und mit einem Transportmittel weggefahren. Die Kriminalpolizei hat eine Spurenauswertung vorgenommen.

Am späten Nachmittag des Samstages brachen Kriminelle in ein Einfamilienhaus in Düren-Derichsweiler ein, indem sie über eine Garage kletterten und eine Fensterscheibe einwarfen. Es wurde überwiegend Schmuck entwendet. Die Täter flüchten über Gärten zum Feld hin.

Die Polizei ruft alle Bürger und Nachbarn in Wohngebieten auf, bei verdächtig erscheinenden Personen oder Fahrzeugen unmittelbar den Polizei Notruf 110 anzurufen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell