POL-DN: Zu laute Drogenparty

Düren (ots) - Anfänglich wurden die Beamten zu einer Ruhestörung durch überlaute Musik ausgehend von einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Düren, Dr.-Overhues-Allee gerufen. Beim Antreffen des Wohnungsinhabers wurde es deutlich, dass der Duft aus dem Raum sehr viel mit dem auffallenden Geruch der Cannabispflanze zu tun hatte. Die Überprüfung führte zu einer Party mit weiteren vier jungen Männern. Eine intensive Nachschau belegte dann, dass für den Drogenkonsum alles an Ausstattung wie zum Beispiel Rauch-Bong, aber auch Verpackungsmaterial und Waage zur Verfügung stand. Dazu wurden auch verschiedene Drogen wie Marihuana und Amphetamine vorgefunden, die zu einem nachfolgenden Einsatz eines Drogenspürhundes führten. Dieser konnte dann auch noch Ecstasy-Tabletten in einem Versteck finden. Der Wohnungsinhaber, ein 37-jähriger Deutscher aus Düren, wurde vorläufig festgenommen, da der Tatvorwurf des Verdacht des Handeltreiben mit Betäubungsmittel begründet wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aachen wird derzeit keine Untersuchungshaft angeordnet. Der Tatverdächtige wird sich nun einem nachfolgenden Straf- und Gerichtsverfahren stellen müssen.

