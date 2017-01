POL-DN: Mit entgegenkommendem Fahrzeug zusammengestoßen

Bild von der Unfallstelle Bild-Infos Download

Linnich (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen kam es am Freitagmorgen auf der L 228 zwischen Merzenhausen und Floßdorf.

Gegen 05:30 Uhr befuhr ein 30-jähriger Autofahrer aus Linnich die L 228 von Floßdorf in Richtung Linnich. Ausgangs einer Rechtskurve geriet er nach eigenen Angaben aus ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Hier kollidierte sein Fahrzeug mit dem Pkw eines 53-Jährigen aus Alsdorf. Beide Autos gerieten ins Schleudern. Während der Wagen des Jüngeren auf der Fahrbahn zum Stillstand kam, landete der andere im angrenzenden Feld. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Unfall verletzt und mit RTW in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Pkw entstand Sachschaden von circa 18000 Euro. Sie mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

