POL-DN: Terrassentür als Schwachstelle

Riegel vor - jeder Hinweis zählt! Bild-Infos Download

Aldenhoven (ots) - Unbekannten gelang es in der vergangenen Woche, in ein Haus an der Schützenstraße einzubrechen. Sie hinterließen Spuren.

In der Zeit zwischen Samstag, dem 21.01.2017 gegen 11:00 Uhr und Donnerstag, dem 26.01.2017 gegen 19:40 Uhr, wurde die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen, anschließend konnte die Tür aufgehebelt werden. Im Inneren des freistehenden Domizils durchsuchten der oder die Täter sämtliche Räume, Art und Umfang der erbeuteten Gegenstände müssen noch ermittelt werden.

Die Kriminalpolizei konnte Spuren feststellen und sichern, deren Auswertung möglicher Weise Hinweise die Einbrecher liefern werden. Wer die Ermittlungen unterstützen und Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, melde sich bitte unter der Notrufnummer 110 an die Polizei.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell