POL-PDLU: Brand auf einem Balkon

Bobenheim-Roxheim (ots) - In den Abendstunden des 30.12.2016 gelangte ein zu früh gezündeter und vermutlich fehlgeleiteter Feuerwerkskörper auf den Balkon einer Wohnung in der Limburgstraße in Bobenheim-Roxheim und brachte einen dort ausgelegten Teppich zum Brennen. Der durch den Brand entstandene Rauch zog in die Wohnung einer 38-jährigen, wodurch diese auf das Feuer aufmerksam wurde. Der qualmende Teppich konnte durch die herbeigerufene Feuerwehr gelöscht werden. Da sich der Rauch auch in den Wohnräumlichkeiten ausgebreitet hatte und eine Rauchintoxikation der Bewohner nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden die 38-Jährige Mitteilerin und ihre 14-jährige Tochter vorsorglich in die Stadtklinik Frankenthal gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell