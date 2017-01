POL-DN: Alkoholkonsum am Steuer: Das wird teuer!

Düren (ots) - Am frühen Samstagmorgen wurde nach einem Verkehrsunfall der Führerschein einer alkoholisierten Autofahrerin einbehalten. Sie war offenbar rauschbedingt nicht fahrtüchtig gewesen, was nicht ohne Folgen blieb.

Um 06:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Alleinunfall an der Kreuzung B 56/Nordstraße/Im Großen Tal entsandt. Dort trafen die Beamten auf einen erheblich beschädigten Pkw, demolierte Leitplanken und zwei unverletzt gebliebene Fahrzeuginsassen. Eine 26-Jährige aus Düren hatte kurz zuvor die Straße "Im Großen Tal" befahren, sich auf die Linksabbiegerspur eingeordnet und war dann auf die B 56 abgebogen. Dabei verlor sie jedoch die Kontrolle über den Wagen, kollidierte gegen die rechte Leitplanke, drehte sich und prallte dann auch noch links gegen die Schutzplanken. Geschätzte 10000 Euro Schaden am Auto und 1000 Euro Wiederherstellungskosten an den Planken sind aber lange noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn die Fahrerin stand mit einem Alcotestergebnis von 0,94 Promille deutlich unter Alkoholeinwirkung.

Dies hatte neben der sofortigen Sicherstellung des Führerscheins auch die Einleitung eines Strafverfahrens gegen die Frau zur Folge. In die Rechnung dürften ganz am Ende neben allen Verfahrens- und Wiederherstellungskosten auch die Strafzumessung und eine sehr lange führerscheinlose Zeit mit einzuberechnen sein. Teures Lehrgeld!

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell