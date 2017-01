POL-CUX: Täter dringen durch Terrassentür ein + Versuchter Einbruch in Loxstedt + Schutzplanken beschädigt und weitergefahren

Cuxhaven (ots) - Täter dringen durch Terrassentür ein

Cuxhaven. Im Zeitraum von Freitagvormittag (30.12.2016) bis zum gestrigen Donnerstag (05.01.2017)16:15 Uhr, warfen bisher unbekannte Täter die Scheibe einer Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Strandstraße in Döse ein. Nachdem sie so in das Haus gelangen konnten, durchsuchten sie sämtliche Räume nach geeignetem Diebesgut. Bisher ist lediglich bekannt, dass die Täter eine Kamera entwendeten. Zeugen, die in den letzten Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) zu wenden.

Versuchter Einbruch in Loxstedt

Loxstedt. Bisher unbekannte Täter versuchten am Mittwoch (04.01.2017) , im Zeitraum zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, in ein Wohnhaus in der Heinrich-Messing-Straße in Loxstedt zu gelangen. Hier blieb es beim Versuch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Täter(n) machen können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf (Tel.: 04706 / 9480) zu wenden.

Schutzplanken beschädigt und weitergefahren

Am Donnerstagabend (05.01.2017) gegen 20 Uhr touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw, vermutlich Daimler Benz, auf der A 27, zwischen den Anschlussstellen Wulsdorf und Stotel, in Fahrtrichtung Bremen, die Mittelschutzplanke und im Anschluss die Seitenschutzplanke. Der Fahrzeugführer kam seinen Pflichten nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Vor Ort konnte ein Heckstoßfänger des verursachenden Fahrzeuges vorgefunden werden. Das Polizeikommissariat Geestland bittet um sachdienliche Hinweise. Etwaige Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04743 / 9280 zu melden.

