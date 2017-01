POL-DN: Polizei Rhein-Erft-Kreis bittet um Mithilfe: 77-Jährige aus Buir vermisst

Bild der Vermissten Bild-Infos Download

Kerpen (ots) - Die abgebildete Frau Gerda Scheuer wird seit Donnerstagabend gesucht. Aufgrund der Nähe ihres Wohnorts zum Kreis Düren bittet die Polizei auch hier die Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe.

Die Vermisste wurde in Buir von einer Zeugin am Donnerstag, den 19.01.2017, um 16:00 Uhr letztmalig an der Straßenecke Hohlweg / Anton-Mungen-Straße gesehen. Gegen 21:45 Uhr meldete ein Verwandter die Frau bei der Polizei als vermisst. Die 77-Jährige ist dement und war nicht zu ihrer Wohnung auf der Straße "Am Bug" zurückgekehrt. Die Polizei suchte in der Nacht mit einem Polizeihubschrauber, einem Mantrailerhund und mehreren Streifenfahrzeugen nach der Vermissten. Mit Beginn des Sonnenaufgangs wurde die Suche verstärkt, auch ein Mantrailerhund und ein Polizeihubschrauber unterstützen erneut dabei. Die Frau ist 157 cm groß und von zierlicher Figur. Sie hat graue glatte Haare und ist Brillenträgerin. Bekleidet war sie mit einer dunkelblauen Jeans, schwarzen Stiefeln, einer braunen Steppjacke, schwarzer Lederweste und einem bunten Pullover. Sie führte eine auffallend große Damenhandtasche bei sich.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter Telefon 02233 52-0 oder direkt über den Notruf der Polizei 110. Rückfragen beantwortet die Pressestelle der Polizei im Rhein Erft Kreis, Telefon 02233 52-3305.

