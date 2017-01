POL-DN: "Brems Dich - rette Leben!"

Kreis Düren (ots) - Zu hohe Geschwindigkeit ist immer noch der Killer Nr. 1. Zur Bekämpfung von Verkehrsunfällen mit schweren Folgen setzen Polizei und die Kreisverwaltung Düren daher gemeinsam auf Geschwindigkeitskontrollen. Die oft schweren Folgen von Verkehrsunfällen zu reduzieren und letztlich die Straßen sicherer zu machen, ist somit die Absicht, die Polizei und Kreisverwaltung Düren auch im Jahr 2017 verfolgen.

Die Mess- und Kontrollstellen für die 4. Kalenderwoche wurden dabei wie folgt festgelegt:

Montag, 23.01.2017: Brunnenstraße, Düren / Schevenhüttener Straße, Düren / B 56, Selhausen / Maubacher Straße, Kreuzau / L 264, Girbelsrath und Oberzier / Große Forststraße, Hambach / L 495, Wissersheim

Dienstag, 24.01.2017: B 56, Stockheim / K 27, Einmündung L 13 / B 56, Krauthausen und Freialdenhoven / B 399, Gey / L 136, Schleiden / L 226, Gevelsdorf / K 7, Dackweiler Siedlung in Titz

Mittwoch, 25.01.2017: B 399, Birgel / L 136, Einmündung Industriestraße und Einmündung Engelsdorfer Weg / B 56, Dürboslar / L 136, Schleiden / L 264, Vettweiß / L 271, Binsfeld / L 213, Welldorf / B 55, Mersch

Donnerstag, 26.01.2017: Birkesdorfer Straße, Hoven / K 23, Heistern / Schlicher Straße, D'horn / L 327, Am Tierheim / L 249, Drove / B 57, Körrenzig / L 264, Hambach / Eifelstraße, Langerwehe / B 264, Einmündung K 34

Freitag, 27.01.2017: Kölner Landstraße, Düren / L 136, Stetternich / L 264, Oberzier und Girbelsrath / B 56, Frangenheim / B 477, Lüxheim / L 327, Stockheim / K 6, Barmen / L 253, Einmündung Waldstraße

Samstag, 28.01.2017, und Sonntag, 29.01.2017:

Am Wochenende werden darüber hinaus wechselnde Kontrollstellen im gesamten Kreisgebiet eingerichtet, so unter anderem auf der L 136 an der Einmündung zur Industriestraße.

