POL-DN: Kein Glück im Unglück Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Düren (ots) - Düren. Am frühen Samstagmorgen gegen 06:00h blieb auf der B 56 zwischen der Kreuzung Nordstraße und der AS Düren ein Fahrzeug auf dem linken Fahrstreifen infolge eines technischen Defekts liegen. Der Fahrer, ein 22-jähriger Dürener, musste sein Fahrzeug unmittelbar entlang der Mittelleitplanke abstellen und sicherte sein Fahrzeug mit der Warnblinkanlage. Nachdem bereits zwei Fahrzeuge die Pannenstelle passiert hatten, indem sie vom linken auf den mittleren Fahrstreifen wechselten und an dem liegengebliebenen Fahrzeug vorbeifuhren, wechselte ein 59-jähriger Dürener mit seinem PKW kurz vor der Pannenstelle vom mittleren auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er das stehende Pannenfahrzeug und fuhr ungebremst in dessen Heck. Der im Fahrzeug sitzende Pannenfahrer wurde durch den Aufprall so sehr verletzt, dass er nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht wurde, wo er stationär verleiben musste. Der auffahrende Fahrzeugführer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, beide Fahrzeuge mussten eingeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell